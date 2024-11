Benzina, ora che il freddo picchia chiedi al distributore il carburante invernale | Non farti fregare con quello estivo

Se vai dal benzinaio, adesso che siamo in inverno, chiedi che il pieno ti venga fatto con il carburante invernale e non con quello estivo, è una questione di sicurezza.

Quando l’automobilista va dal benzinaio per fare carburante, ci va sempre con una sorta di malessere generale. Non perché non sappia fare “il pieno”, ma perché saprà perfettamente di uscire con il portafoglio più vuoto rispetto a quando è entrato, e questo non è molto gratificante.

D’altronde i rincari ci sono, purtroppo non ci si può fare molto, se non quello di visionare tutti i distributori nelle immediate vicinanze e verificare qual è quello più economico. Una volta trovato il luogo ideale, l’automobilista dovrà ovviamente indirizzarsi verso la pompa corretta, quella per la benzina o il diesel.

Se vi dicessimo però che c’è un altro fattore da tenere in considerazione, in base alla stagione di riferimento? Ebbene sì, adesso che il freddo è iniziato ad arrivare, chiedete al benzinaio di poter fare rifornimento con il carburante invernale e non con quello estivo.

I miti da sfatare sul carburante

Nel corso dei decenni si sono venute a creare delle leggende metropolitane, che fanno fatica a scemare, in quanto, alcuni guidatori sono convinti di queste teorie. Siccome con le auto non “si scherza”, anche perché il prezzo di vendita, pure per il modello meno accessoriato e di piccole dimensioni, non è sicuramente poco dispendioso, prima di fare qualunque cosa bisognerebbe chiedere agli esperti.

Per esempio, si pensava che mettere un po’ di benzina nel serbatoio di una macchina diesel potesse farla durare di più e ancora che si potesse alimentare una macchina diesel, facendo il pieno con olio di girasole. Secondo gli esperti queste e altre teorie che ancora circolano in rete, sarebbero dannosissime per il meccanismo delle auto.

La differenza tra carburante invernale e quello estivo

Una teoria che invece circola da diversi anni e che molti pensavano fosse fasulla, gli esperti ne hanno invece confermata la veridicità. Parliamo del fatto che i benzinai, durante il periodo estivo e invernale, utilizzino benzina o diesel differenti, in modo da permettere alle auto di tollerare meglio le alte o basse temperature.

In teoria il carburante modificato dovrebbe essere già presente nelle cisterne, motivo per cui voi non dovreste dover chiedere nulla, qualora però i benzinai vi permettessero di scegliere, optate sempre per la benzina o il diesel, compatibile con il clima esterno. Per farvi un esempio, la benzina estiva ha una pressione di vapore inferiore, adatta per le temperature calde, sconsigliata invece per le temperature fredde, essendo facilmente infiammabile durante l’accensione, come rivelano da eldebate.com.