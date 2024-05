Ocon – out: cosa rischia il pilota francese dopo Monaco?

Come ogni squadra dopo una tappa, l’Alpine fa i conti con un riscontro negativo dopo Monaco: una vettura out dopo pochi minuti dall’inizio a causa di Ocon, ma cosa rischia ora ?

Il clima nella squadra francese, si sa, non era particolarmente sereno soprattutto dalla decisione di mettere insieme Gasly ed Ocon. Tuttavia, si crede che i malumori siano stati messi da parte per il bene della squadra. Nonostante questo, dopo Monaco ci ritroviamo a fare i conti con un bilancio deludente: una vettura da ritirare dopo pochi giri per un tentativo di sorpasso da parte di Ocon. Sicuramente non è un comportamento da “team – player” , come ci si aspetterebbe da un normale compagno di squadra.

Chi gioca meglio a fare il team player?

Ma cosa fare quando il tuo compagno di squadra è anche un tuo vecchio avversario? Gasly ci insegna l’arte di saper uccidere senza sporcarsi le mani: ignorare. D’altronde cosa si farebbe per un sedile in Formula 1 ? Tralasciando le diverse ipotesi, oggi l’Alpine si domanda – nella presenza di un contratto – chi tra i due piloti sarebbe più propensa a tenere con se. A rischiare soprattutto dopo il suo brutto gesto è Ocon. E secondo alcune testate, si crede che non si dovrebbe attendere molto, ma che si tratti di una “drastica decisione”.

Sul tavolo della discussione, la poca capacità di Ocon di giocare come compagno di squadra. Come vogliamo ricordare ai nostri lettori, il pilota francese ha numerosi precedenti in merito. Come nella Force India, insieme a Sergio Perez durante il gran premio del Canada, quando il francese spinse il messicano a muro. E insieme a quell’episodio, anche molti altri. Pertanto, si crede che nell’attesa di una decisione, assisteremo a numerosi tentativi da parte dell’Alpine di sabotare qualsiasi duello tra i due. Nella speranza che le cose possano migliorare, invitiamo i nostri lettori a seguire i successivi aggiornamenti sul mercato piloti.