Occhiali da sole invernali: ecco quelli proibiti | Scatta subito sequestro e multone se indossi questo modello

Ecco quali sono gli occhiali da sole invernali proibiti per il quale potrebbe scattare subito una grossa multa.

Uno spot popolare di diversi anni fa della DGT recitava: “Al volante, il panorama è la vita”, enfatizzando sull’importanza di vedere bene la strada. Se la visuale è scarsa o se la vista non è nitida, il pericolo è sempre in agguato.

Per questo è fondamentale sottoporsi con regolarità ad una visita oculistica, in quanto le percentuali di persone con problemi alla vista è abbastanza elevata. Il problema principale non è soltanto per gli occhiali da vista, ma anche per quelli da sole.

Ecco perché questi occhiali da sole invernali sono proibiti durante la guida. Potreste ricevere una multa elevata e anche il sequestro del mezzo. Di quale stiamo parlando?

L’importanza della scelta corretta dell’occhiale da sole

In commercio esistono molti tipi di occhiale da sole, da quello di moda a quello sportivo, fino ad arrivare a quello oscurato da vista. Quando si guida, soprattutto in estate, quando l’intensità dei raggi del sole sono accecanti, gli occhiali sono molto importanti, perché vi aiutano ad avere sempre il massimo controllo della strada.

È stato riscontrato come quelli con filtri di colore grigio, verde, marrone o rosa “riducono i riflessi e l’affaticamento visivo”, come riportano da lavanguardia.com. Inoltre bisognerebbe sempre optare per un buon prodotto, con lenti antiriflesso e adibiti alla guida. Infatti alcuni occhiali utilizzati principalmente dagli sportivi come alcuni di quelli polarizzati, non sarebbero indicati invece per chi deve guidare molte ore, perché sono progettati per altri scopi.

Non utilizzare questo occhiale da sole

Sempre secondo lavanguardia.com, questi occhiali da sole invernali dovrebbero essere proibiti durante la guida, perché potrebbero causare gravi incidenti, i quali potrebbero portarvi conseguenze negative, come per esempio infortuni, multe e anche il sequestro del mezzo, in base al tipo di infrazione commessa.

Stiamo parlando degli occhiali fotocromatici, i quali cambiano colore delle lenti in autonomia, in base al tipo di luminosità presente all’esterno. Se durante una passeggiata per esempio sono l’ideale, in quanto avrete un occhiale da sole e uno da vista incorporati che si adattano perfettamente ai vostri utilizzi, durante la guida sono molto pericolosi, principalmente quando si entra in galleria in autostrada. Per qualche minuto, è come se foste ciechi, perché ci vogliono dai 3 ai 5 minuti affinché la lente passi dallo scuro al chiaro, permettendovi nuovamente di vedere quel che succede davanti a voi in modo nitido.