Range Rover cinese, con 20.000€ ti porti a casa questo fuoristrada identico all’originale | Tranne nel prezzo, costa come una 500

La cinese CX70T è un’opportunità per chi desidera un SUV tipo “Range Rover” dalle prestazioni soddisfacenti senza spendere una fortuna

L’avvento di modelli che replicano lo stile di auto di lusso a prezzi popolari sta rivoluzionando il mercato automobilistico. Uno dei casi più eclatanti è quello della Changan CX70T, un SUV che, a prima vista, sembra uscito direttamente dalle linee di produzione della Land Rover. La CX70T, infatti, è stata spesso definita il “Range Rover cinese” per la sua evidente ispirazione al celebre SUV britannico. Linee decise, griglia prominente e proporzioni imponenti sono elementi che le due auto condividono, generando inevitabilmente confronti e dibattiti. Ma al di là dell’estetica, cosa offre realmente questo modello prodotto dalla casa automobilistica cinese Changan?

Un rapporto qualità/prezzo impareggiabile

La globalizzazione e la digitalizzazione hanno reso più facile per le aziende copiare e adattare i design di successo. Tuttavia, la qualità, l’affidabilità e il valore percepito rimangono fattori determinanti per il successo a lungo termine di un modello. Il punto di forza indiscusso della CX70T è il prezzo. Con un costo di circa 20.000€, si posiziona su una fascia di mercato ben al di sotto dei suoi concorrenti europei. Questa accessibilità è resa possibile da una serie di fattori, tra cui l’utilizzo di materiali e componenti meno pregiati e una produzione focalizzata sui mercati emergenti. Tuttavia, questo non significa che la CX70T sia un prodotto scadente. Al contrario, offre un equipaggiamento di bordo completo, con sistemi di infotainment moderni, assistenti alla guida e motori performanti. Naturalmente, la qualità costruttiva e l’affidabilità nel lungo periodo sono aspetti che richiedono ulteriori verifiche e riscontri da parte dei possessori.

Un successo commerciale

La Changan CX70T si è rivelata un grande successo commerciale in Cina e in altri mercati emergenti. Il suo appeal risiede nella capacità di offrire un prodotto dall’aspetto premium a un prezzo accessibile, soddisfacendo le aspirazioni di una vasta fetta di consumatori. Tuttavia, il fenomeno della copia ha sollevato numerose questioni. Da un lato, c’è chi sostiene che l’imitazione sia una forma di omaggio e che la concorrenza spinga le aziende a migliorare i propri prodotti. Dall’altro, ci sono coloro che denunciano una violazione della proprietà intellettuale e una mancanza di originalità. Nonostante le apparenze ingannino, la CX70T presenta delle differenze sostanziali rispetto alla Range Rover. Innanzitutto, le dimensioni sono leggermente inferiori e le motorizzazioni, pur garantendo buone prestazioni, non raggiungono gli standard dei propulsori inglesi soprattutto nell’off-road.