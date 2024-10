Nuovo codice della strada: arriva la legge ‘salvastragi’ | Divieto di circolazione notturna dalle 24:00 alle 5:00, è coprifuoco assoluto

Il Nuovo Codice della strada mette nei guai gli automobilisti e non permette loro di circolare dalle 24 alle 5 del mattino.

Il lavoro svolto dal ministro dei trasporti e delle infrastrutture Matteo Salvini, è mirato a migliorare in maniera radicale la sicurezza degli automobilisti di strada. L’obiettivo da raggiungere è stato posto dall’Unione Europea stessa, la quale ha voluto che si intervenisse sulle regole della strada, affinché fosse possibile ridurre gli incidenti.

In questa prospettiva si è deciso di puntare l’attenzione nei confronti della guida notturna. Le cronache ogni anno ci racconta di quelle che tutti comunemente conosciamo come stragi del sabato sera.

La guida notturna può mettere a rischio anche l’automobilista più esperto che si possa incontrare sulla strada. Proprio per questo motivo si è deciso di intervenire sulla guida in piena notte.

Quello che è stato deciso non sembra possa rendere felice gli automobilisti.

Divieto di guida nelle ore notturne

Le istituzioni sono in maniera continua al lavoro per andare a modificare il codice della strada e le sue regole, affinché tutti gli automobilisti e non solo possano godere della maggior sicurezza possibile. Le statistiche ci dicono che le ore notturne sono quelle durante le quali si verificano il maggior numero di incidenti. La motivazione sembra essere semplice, in piena notte una distrazione, la visuale non sempre chiara, fai in modo che ci si arrischi in una guida molto meno sicura di quella che si adotterebbe in pieno giorno.

Ma nonostante le modifiche che il codice della strada sta subendo, non tutti gli automobilisti saranno protagonisti del divieto di guidare in piena notte. Questa nuova regola, che prevede una sorta di coprifuoco da mezzanotte alle cinque colpisce in particolare una fascia di coloro che si mettono alla guida di una vettura.

Dalle 24:00 alle 5:00 terrai l’automobile nel garage

Le statistiche ci dicono che il 25% dei sinistri che capitano nel corso dell’anno, vengono causati dai neopatentati. Essi pagano l’inesperienza di mettersi alla guida di un’automobile e di non comprendere i reali rischi che si corrono. Probabilmente sono queste le motivazioni che li rendono i maggiori protagonisti degli incidenti, purtroppo a volte portali. Per prevenire tutto questo, nel nuovo codice della strada sono state previste delle regole specifiche, per migliorare la sicurezza stradale.

Quindi, per coloro che hanno conseguito la patente di guida da meno di tre anni, è stato proposto un divieto di circolare nelle ore notturne.questo dovrebbe servire come deterrente degli incidenti stradali che spesso affollano le nostre cronache.