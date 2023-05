Nuovi pneumatici a Silverstone: la proposta di Pirelli

L’introduzione di nuove specifiche di gomme a stagione già in corso non è un processo facile, ma al momento necessario secondo Mario Isola

Siamo appena a inizio stagione, ma le monoposto hanno già registrato un’evoluzione del tempo sul giro prevista per fine Campionato. I team stanno ottenendo notevoli guadagni in termini aerodinamici, come si è avuto modo di vedere soprattutto a Miami, dove le monoposto hanno girato due secondi più veloci rispetto allo scorso anno. Per questo motivo, Pirelli ha proposto di introdurre nuovi pneumatici più resistenti a partire dal Gran Premio di Gran Bretagna, che si disputerà a inizio luglio a Silverstone. Una decisione in via preventiva, per salvaguardare le vetture che per l’estate si preparano a correre su circuiti più impegnativi (Spa, Zandvoort e la stessa Silverstone).

INTRODURRE NUOVI PNEUMATICI A SILVERSTONE: PROPOSTA FATTIBILE?

Tuttavia, modificare la specifica degli pneumatici con la stagione in corso non sarà una passeggiata. L’articolo 10.8.3 del regolamento sportivo prevede infatti che tale specifica, una volta stabilita per la stagione, “non sarà modificata senza l’accordo della Commissione di Formula 1. Nonostante quanto sopra, la FIA può decidere di modificare la specifica durante la stagione del campionato per motivi di sicurezza senza preavviso o proroga“. Poiché in questo caso non c’è alcuna necessità di sicurezza, per ottenere l’approvazione da parte della Commissione sarà necessario il supporto di otto team su dieci.

Il problema, però, non si limita a questo. Se dovesse esser approvata la proposta della Pirelli di introdurre nuovi pneumatici a Silverstone, a quel punto bisognerà decidere durante quali weekend di gara testare le gomme. Imola è già scartata, in quanto si terranno altri test su pneumatici per una valutazione di sostenibilità. Mentre il circuito di Monaco non si appresta affatto come campo di prova per le nuove gomme. Il tutto potrebbe quindi svolgersi a Barcellona, a inizio giugno, e al successivo appuntamento in Canada. Dopodiché, il Gran Premio di Austria sarà off-limits, in quanto ospiterà una delle sei gare sprint di questa stagione.