Follow on Twitter

Nuovi aggiornamenti per la McLaren a Silverstone

La McLaren ha molta fame e non si vuole fermare, infatti nello stabilimento di Woking sono al lavoro per integrare ulteriori aggiornamenti aerodinamici in occasione del prossimo Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone.

Dopo aver incontrato diverse difficoltà in occasione del GP di Ungheria, con una monoposto molto diversa rispetta a quella con la quale Lando Norris ha ottenuto il podio in Austria, la McLaren ha deciso di portare in occasione dei prossimi due weekend a Silverstone importanti aggiornamenti aerodinamici.

Il team principal Andreas Seidl, per il portale tedesco Auto Motor und Sport, ha dichiarato che: “Dobbiamo assicurarci che gli aggiornamenti funzionino. Si tratta di un circuito con caratteristiche completamente diverse [dall’Ungheria, ndr.]”.

Proseguendo, assicura l’arrivo di nuovi aggiornamenti, ma preferisce non scendere nello specifico per quanto riguarda le aree “deboli” della proprio monoposto che ritiene debbano essere migliorate: “Se ci confrontiamo con Mercedes, ovviamente dobbiamo migliorare ovunque. Prima di tutto, con le nuove componenti ci concentreremo principalmente sull’aerodinamica“.

Nonostante ciò il team è molto felice di avere una monoposto molto affidabile, con entrambi i piloti che hanno tagliato il traguardo in tutti i primi tre appuntamenti del mondiale e sempre Seidl si complimenta con il proprio motorista, Renault:

“Il tasso di affidabilità è del 100%. Siamo riusciti a completare tutte le sessioni di qualifiche e le gare con entrambe le monoposto e portarle al traguardo. Ciò dimostra che il team ha lavorato bene in inverno. Grazie anche al nostro motorista Renautl”.