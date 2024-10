McLaren e T-Mobile uniti per la copertura mediatica definitiva

McLaren ha annunciato una nuova partnership di alto profilo con T-Mobile, specificamente focalizzata sul mercato statunitense

La partnership ufficiale con McLaren, entrerà in vigore a partire dal Gran Premio degli Stati Uniti. Il marchio consentirà a McLaren di utilizzare la copertura 5G di T-Mobile per le giornate di gara. L’idea è di estendere il progetto per le attività riservate agli ospiti e ai tifosi.

Il marchio apparirà sulle McLaren MCL38 guidate da Lando Norris e Oscar Piastri per le restanti gare statunitensi. Quest’anno quindi l’accordo proseguirà con Austin e Las Vegas. Nel 2025 invece correrà a Miami, Austin e Las Vegas.

Inoltre, il marchio T-Mobile apparirà anche in altre aree della McLaren. Lo vedremo ad esempio sulle cuffie da garage. Matt Dennington, co-direttore commerciale della McLaren Racing, ha affermato: “Siamo lieti di dare il benvenuto a T-Mobile nella famiglia McLaren Racing. Dato che la nostra base di fan negli Stati Uniti continua a crescere, è fantastico poter lavorare con più partner che ci aiuteranno ad aumentare la nostra presenza e la capacità di attivarci con i nostri fan in queste regioni”.

Lando all’attacco. McLaren non può sbagliare

Il Gran Premio degli Stati Uniti segna l’ultimo fine settimana cruciale nel tentativo della McLaren di conquistare il titolo di Formula 1 2024: la squadra di Woking si dirige ad Austin con un vantaggio di 41 punti sulla Red Bull nel campionato costruttori. Nella categoria piloti, Lando Norris della McLaren, che ha vinto in modo schiacciante l’ultima volta a Singapore, è staccato di 52 punti dal leader del campionato Max Verstappen della Red Bull. A Norris mancano sei Gran Premi e tre Sprint (il Gran Premio degli Stati Uniti fungerà da weekend Sprint) nel tentativo di negare a Verstappen il quarto titolo consecutivo.