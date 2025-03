Nuova legge fari, multa salata se li accendi in queste ore: la Polizia ha già fermato tutti

Guidare in condizioni meteo proibitive e/o di notte richiede doppio senso di responsabilità e la conoscenza precisa del Codice stradale.

“Casco ben allacciato, luci accese, anche di giorno, e prudenza. Sempre”. Chi non è più un ragazzino non ha dovuto compiere un grande sforzo di memoria per risalire al celeberrimo autore di questo “ritornello” trasformatosi in tormentone negli anni ’90.

Il copyright di questo consiglio appartiene a Nico Cereghini, il famosissimo ex pilota noto soprattutto per l’attività giornalistica presso le reti Mediaset negli anni in cui il Biscione aveva l’esclusiva o quasi dei diritti del motorsport.

I suoi consigli all’insegna di una mai eccessiva prudenza hanno fatto epoca. Eppure, seppur raramente, capitava di sentire qualche voce fuori dal coro che mettesse in discussione l’autorità del grande Nico.

Siamo proprio sicuri che le luci vadano tenute accese anche di giorno? La risposta in generale è sì, ma occorre fare dei distinguo. Esistono infatti luci e luci, come ben sanno i tanti che il Codice della Strada lo conoscono e lo rispettano.

L’uso responsabile delle luci aspetto troppo spesso sottovalutato nell’educazione stradale

Entrando nelle pieghe delle norme vigenti e che, è bene ricordarlo, non sono mai cambiate, è giusto ribadire che non rispettare un divieto assoluto rappresenta un’infrazione della legge. E che i divieti riguardano anche l’uso improprio delle luci.

L’articolo 152 comma 1 del CdS prevede, limitatamente alle automobili, l’accensione dei fari di giorno solo quando si marcia al di fuori dei centri abitati o nei centri abitati se si circola in gallerie o in caso di scarsa visibilità per ragioni atmosferiche. Per fari da tenere accesi in orari diurni si intende però, oltre alle luci della targa e, se richieste, le luci di ingombro, esclusivamente i proiettori anabbaglianti.

Abbagliare gli altri in strada è un reato: sanzioni severissime

Gli abbaglianti, altrimenti detti proiettori di profondità, possono, e si sottolinea possono, essere utilizzati in situazioni di particolare emergenza e visibilità ridotta solo ed esclusivamente fuori dai centri abitati. Quindi in caso di fitta nebbia, foschia, pioggia intensa o fitta nevicata. Non si tratta di un obbligo, ma semplicemente di una di quelle regole associabili al buon senso e alla discrezionalità dell’automobilista.

Se quindi accenderli rappresenta “solo” un’accortezza, l’uso improprio dei fendinebbia rappresenta un’infrazione in senso stretto che può comportare multe molto salate. Ciò succede quando si stanno per incrociare altri veicoli o quando se ne segue un altro a breve distanza. Trattasi di un reato vero e proprio, punito dal Codice della Strada con multe da 41 a 168 euro. Perché, come direbbe Cereghini, ciò significherebbe non rispettare il terzo punto del suo vademecum: prudenza, sempre.