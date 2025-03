Panico ai posti di blocco, se non porti con te la tessera ti denunciano e perdi la patente: nuove regole severissime

Guidare è un diritto, farlo avendone i titoli ed essendo cittadini in regola un dovere: ecco quando la patente non basta per circolare.

“Patente e libretto”. L’accoppiata è pressoché fissa ed è una delle poche cose sicure nella vita di un automobilista. Quante volte ci è capitato di venire fermati da una volante, con gentile richiesta di accostare per poi sentire pronunciare la fatidica espressione?

Poche in realtà, dal momento che si tratta del classico rischio “potenziale”, nel quale ci si imbatte di rado. Certo, come in ogni situazione il calcolo delle probabilità è strettamente legato alla frequenza con la quale si compie una certa azione.

Dipende da quante volte ci si mette al volante e anche in quale tipo di strade lo si fa. La certezza è comunque che prima o poi capiterà. Mentre la quasi certezza è che l’”incontro” avvenga quando la fretta la fa da padrone.

Se stiamo volando al lavoro con il rischio di arrivare in ritardo o se al contrario dobbiamo precipitarci a casa dall’ufficio per motivi familiari all’automobilista particolarmente sfortunato può capitare di venire fermati da una pattuglia in servizio.

Bastano patente e libretto per circolare? La risposta è articolata

Giusto così, perché i controlli saranno anche a campione, ma non possono essere condizionati dalle esigenze dell’automobilista. Conoscere il codice della strada è una condizione necessaria, ma non sufficiente. Si può infatti sapere a memoria ogni singola regola, ma senza il permesso per circolare si commette un reato. Doveroso quindi controllare che chi sale a bordo e si mette al volante abbia i titoli per farlo. Già: ma quali sono?

Presentare all’autorità in questione la patente e il libretto basta per ottenere il via libera e riprendere il viaggio? In senso assoluto sì, ma solo a una condizione imprescindibile. Ovvero che i documenti esibiti siano autentici. In caso contrario le forze dell’ordine sono autorizzate a richiedere ulteriori documenti di riconoscimento.

Patente falsa? Le autorità possono richiedere altri documenti

Proprio questo è quanto accaduto pochi giorni fa a Muccia, piccolissimo comune della provincia di Macerata. Qui i carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Camerino si sono imbattuti in una brutta sorpresa smascherando non solo un guidatore abusivo, ma anche un cittadino nelle stesse condizioni.

Un giovane egiziano residente a Brescia è stato fermato e trovato in possesso di una patente di guida contraffatta. I carabinieri hanno quindi chiesto un documento di riconoscimento, ricevendo una tessera con un codice fiscale intestato a una donna, della quale l’uomo non ha saputo giustificare il possesso. La denuncia è scattata immediata con le accuse di falsità materiale e furto. Insomma, non esiste alcuna norma che impone la tessera sanitaria come requisito per guidare, ma se i primi documenti forniti risultano falsi la legge richiede di fare chiarezza e risalire alle generalità dell’impostore.