Nuova auto elettrica batte ogni record mondiale di autonomia | 2.200 km percorsi senza sosta, non servono più le colonnine

Un’auto elettrica letteralmente da record mondiale per quello che riguarda l’autonomia. Zero soste e 2200 km percorsi.

Le automobili elettriche stanno rivoluzionando il mercato. Non possiamo certo dire che esse sono arrivate come un fulmine a ciel sereno, considerando che erano ormai diversi anni che se ne parlava.

Quello che probabilmente è successo è che in pochi credevano che realmente esse sarebbero piombate nella quotidianità di tutti i giorni con una prepotenza tale da rovinare i piani a tutti coloro che credevano di aver tempo di abituarsi.

La realtà è che non si è mai abbastanza preparati al cambiamento e l’arrivo di queste vetture, fino ad oggi ha creato poche problemi. Eppure le automobili elettriche sono ciò che veramente serve per salvare l’ambiente dall’inquinamento.

Ciò che ha fatto maturare una certa esperienza nei confronti di questa tipologia di auto, sono sicuramente le notizie che a più riprese sono arrivate su di esse. Ma probabilmente anche i dubbi sulla durata delle batterie e sulla loro autonomia hanno influito. Ecco perché si sta portando avanti un lavoro costante per migliorare le prestazioni e il frutto sarebbe una avventura in grado di percorrere senza sosta 2200 km.

2200 km senza mai fermarsi

L’idea di doversi fermare per la ricarica dopo aver percorso una distanza nemmeno troppo eccessiva, probabilmente destabilizza l’automobilista abituato a macinare chilometri su chilometri con la sua vecchia avventura. Ma questa nuova auto stupirà veramente tutti. Quello che è stato stabilito è un vero e proprio record mondiale, raggiunto un ibrido plug-in cui sono stati percorsi 2208 km senza mai fermarsi.

Si tratta di una berlina estremamente potente. La Roewe D7 DMH è un vero e proprio ritrovato di tecnologia. Il suo sistema di propulsione sarebbe in grado abbinare due motori in maniera perfetta, per prestazioni che nessuno si sarebbe aspettato.

L’auto che tutti vorrebbero

La Roewe D7 DMH è di produzione cinese, dotata di un motore a benzina 1.5 da 112 cavalli e uno elettrico da 204 CV, la sua autonomia modalità emissione in zero sarebbe di 125, quella congiunta 1400 km. Lo sviluppo non poco importante, considerando attualmente il ciclo cinese risulta avere consumi reali molto più elevati rispetto a quello europeo.

Le prove per quello che riguarda l’autonomia, durante un viaggio in cui la vettura è stata approvata in qualsiasi tipo di terreno. Il consumo medio è stato di 2,49 l di carburante ogni 100 km. Un record mondiale che è stato possibile raggiungere grazie all’utilizzo di tecniche di hypermiling, in grado di ridurre il consumo della ventura.