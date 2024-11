Questi due ingredienti tienili sempre a bordo, fanno il miracolo se miscelati insieme | Con due spicci ti fai l’auto nuova da capo a piedi

Acqua e Aceto per la tua auto (Fonte: Immagini di RitaE e TerriC per Pixabay) - www.f1world.it

Non avete più bisogno di prodotti costosi, per tornare a vedere la vostra auto risplendere ti basteranno acqua e aceto. Due ingredienti che fareste meglio ad avere sempre dietro.

Non è soltanto una questione estetica, ma è anche un fattore di mantenimento, il fatto di lavare con regolarità la vostra automobile. Sono molti gli agenti corrosivi che se stanno troppo tempo sulla vostra carrozzeria finiranno per rovinarla.

Dalle feci degli uccelli, alla polvere, agli eventi atmosferici, ai raggi UV e così via. Per non parlare di quei prodotti troppo aggressivi che vengono usati per lucidare l’auto, non sempre compatibili con il tipo di modello acquistato.

Per questo oggi vogliamo svelarvi un metodo naturale e fai da te per vedere di nuovo brillare la tua “4 ruote”. Procuratevi acqua e aceto e vedrete la differenza in pochi minuti.

L’importanza di lavare l’auto con costanza

Come dicevamo, è molto importante tenere il vostro veicolo sempre pulito sia per quanto riguarda gli esterni che gli interni. Avrete ovviamente due possibilità, la prima è quella di rivolgervi ai centri specializzati o andare all’autolavaggio, mentre per la seconda, potreste fare tutto da soli a casa sfruttando il fai da te.

Per la prima opzione non c’è molto da dire, per la seconda invece c’è ancora un’altra distinzione da fare. Lavare l’auto e i suoi interni con i prodotti appositi che si trovano in commercio o utilizzare rimedi naturali, che sia il bicarbonato, il limone e così via. A prescindere dal metodo che utilizzerete, ricordatevi sempre di verificare che gli elementi combinati siano compatibili con il materiale dei vostri interni e con la carrozzeria, in quanto potreste fare dei danni anche permanenti alla vettura.

Il metodo dell’acqua e aceto

Tra i vari rimedi naturali e fai da te che si trovano in rete, ce n’è uno molto gettonato per far tornare i pneumatici e i cerchioni della vostra auto all’aspetto originario, come quando sono usciti dalla concessionaria. Prendete un secchio e dividete in eguale quantità una parte di acqua e una parte di aceto, procuratevi una spugna o un panno morbido e versate il composto sui pneumatici e sui cerchi.

Strofinate delicatamente per rimuovere lo sporco in eccesso, sciacquate con abbondante acqua e asciugate con un panno in microfibra. Vedrete in pochi istanti la differenza e la vostra auto non sarà mai stata tanto brillante come in quel momento. Ricordatevi sempre di verificare se questi composti sono compatibili con i materiali della vostra automobile.