Alcol alla guida, pubblicata la tabella di autovalutazione: stampatela e tienila a bordo, ti salva la patente

È stata pubblicata la tabella di autovalutazione in merito al discorso di bere alcol alla guida. Vi conviene stamparla e tenerla a bordo, grazie a quei valori potrete tenervi salda la patente.

Le parole “alcol” e “guida” non dovrebbero mai stare nella stessa frase, in quanto per colpa di uno, la sicurezza dell’altra è messa a dura prova. Le bevande alcoliche inibiscono i riflessi, anche se bevute in piccole quantità.

Questa mancanza di lucidità è molto pericolosa, in quanto la maggior parte dei motivi per i quali avvengono gli incidenti sono dovuti proprio allo stato di ebbrezza. Per questo motivo, il ministro Matteo Salvini, ha voluto inasprire le sanzioni in merito proprio a questa particolare inadempienza.

Oggi vi riportiamo la tabella di autovalutazione che è stata pubblicata per aiutare l’automobilista a capire quando sarebbe meglio chiamare un Taxi. Stampatevela e portatevela sempre con voi, vi aiuterà a non dover dire addio alla vostra patente.

Il nuovo Codice della Strada

Il ministro Matteo Salvini ha rivelato al salone Eicma 2024 che il nuovo Codice della Strada, sarà legge per Natale. Un “regalo” che non sarà sicuramente apprezzato da tutti in quanto saranno diversi i cambiamenti che colpiranno gli automobilisti. Chi ha sempre seguito le regole non avrà nulla di cui preoccuparsi, diverso sarà il discorso per chi le infrange di continuo invece.

Come vi abbiamo già rivelato, saranno inasprite le sanzioni in merito all’eccesso di velocità, alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e anche per coloro che verranno pizzicati con lo smartphone alla guida. Inoltre ci saranno cambiamenti anche per coloro che utilizzeranno in monopattino, in quanto arriva l’obbligo di casco, targa e assicurazione.

La tabella di autovalutazione

L’Osservatorio Nazionale Alcol CNESPS, Centro Coll. Organizzazione Mondiale della Sanità per la Ricerca sull’Alcol e le Problematiche Alcolcorrelate, ha pubblicato una tabella di autovalutazione molto utile da stampare e portarsi sempre dietro quando si è in auto. In pratica, nei vari campi sono indicati i valori indicativi di Alcolemia, dopo aver bevuto una qualunque bevanda alcolica.

Questi dati sono suddivisi per tipo di bevanda, peso, sesso e quantità. In questo modo, dopo aver bevuto un qualunque drink, saprete sempre su quanto potrebbero aggirarsi i vostri livelli di alcol nel sangue. Soprattutto con l’avvento del nuovo Codice della Strada, è fondamentale non sforare con le indicazioni previste per non dover dire addio alla patente ma anche finire in carcere, visto che la pena prevede anche la detenzione.