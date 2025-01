Formula 1: nuovi accordi per Spa

Come ampiamente previsto dalla Formula 1, Spa entrerà in un sistema di rotazione dal 2028

Con la conferma che il Gran Premio del Belgio organizzerà quattro gare in sei anni, l’evento di Spa-Francorchamps è la prima gara confermata a entrare nel sistema di rotazione pianificata per alcuni dei suoi round europei. C’è stata una tregua per Spa dopo che Zandvoort ha annunciato che il suo nuovo accordo annuale per il 2026 sarebbe stato anche l’ultimo. Facendo ciò, ha eliminato eliminando un concorrente europeo. Ma con Spa che ancora resiste per un accordo permanente, i colloqui sono stati particolarmente duri.

Le prospettive di Spa sono state rafforzate da un impegno maggiore da parte del governo. Questo per ottenere una sicurezza a lungo termine, anche se perde il suo status annuale. Oltre 80 milioni di euro sono già stati investiti a Spa. Sia come parte di una revisione graduale della struttura obsoleta sia per la costruzione di tribune nuove.

L’Arabia Saudita potrebbe ricevere un secondo gran premio in futuro

Il rinnovo di Spa conferma anche che altre gare europee si uniranno inevitabilmente all’esempio. Molte altre entreranno nel sistema di rotazione. Con Spa, Zandvoort e Barcellona tutte in calendario per il 2026, Imola rimarrà fuori al freddo. Ciò detto a meno che il Messico non rinnovi il suo accordo in scadenza in seguito all’uscita di Sergio Perez. Ma il promotore messicano CIE è sempre stato irremovibile sul fatto che il suo evento abbia un futuro solido anche senza il suo eroe di casa. Un nuovo accordo per Città del Messico è molto più probabile che no.

Stefano Domenicali ha sostenuto a lungo che sarebbe stato difficile per l’Italia mantenere entrambe le sue gare e quando Monza ha ottenuto un’estensione di sei anni fino al 2031 a novembre, la scrittura era sul muro per Imola. La sede dell’Emilia-Romagna ha ospitato un round durante le stagioni 2020 e 2021 interrotte dalla pandemia ed è stata ricompensata con un’estensione del contratto a lungo termine dopo aver ottenuto i fondi necessari per continuare.

Ma Imola è stata una delle tante gare europee a rimanere indietro in termini di infrastrutture ed esperienza per i tifosi, e mentre località come Spa e Barcellona hanno entrambe fatto un passo avanti, l’ex sede del Gran Premio di San Marino è stata ancora vista come un anello debole. Potrebbe anche unirsi al sistema di rotazione, ma Barcellona sembra essere in una posizione più forte per farlo.

Spa sarà costretta a ruotare ogni due anni? E cosa succederà nel 2028?

Mentre questo accordo è stato presentato pubblicamente come una notizia migliore per Spa. Il Belgio ottiene effettivamente una proroga di due anni prima di alternarsi ogni due anni come originariamente pianificato. Un modo in cui si potrebbe leggere questo è che nessuno dei tanti candidati, tra cui un secondo round saudita a Qiddiya ma anche Thailandia, Corea del Sud, Ruanda, sarà pronto prima del 2027, o addirittura prima del 2028.