Novità patente digitale, con questa adesso guidi già a 17 anni: l’Ue approva la modifica ufficiale

L’introduzione della patente di guida digitale porterà alcuni cambiamenti tra cui la possibilità di guidare a partire dai 17 anni in determinate condizioni

L’Unione Europea ha recentemente approvato una serie di modifiche significative alla normativa sulle patenti di guida, introducendo importanti novità che avranno un impatto sulla vita di milioni di cittadini europei. Tra le principali innovazioni, spiccano l’introduzione della patente digitale, la possibilità di guidare a partire dai 17 anni.

Tra le nuove norme c’é anche un periodo di prova più lungo per i neopatentati, con regole più severe che prevedono l’accompagnamento di un adulto nei primi due anni di guida. Questo approccio mira a migliorare la sicurezza stradale, riducendo il rischio di incidenti causati da conducenti inesperti.

Tra le altre novità introdotte dalla nuova normativa UE, figura la validità delle patenti di guida per auto e moto che sarà estesa a 15 anni, tranne nel caso in cui la patente venga utilizzata come documento di identità, nel qual caso la validità rimarrà di 10 anni.

Inoltre i conducenti con almeno due anni di esperienza potranno guidare veicoli a carburanti alternativi fino a 4.250 kg, anche con rimorchio, previa formazione o test.

Patente digitale: un passo verso la modernizzazione

La riforma della patente di guida avrà un impatto significativo sulla mobilità dei cittadini europei, semplificando le procedure amministrative, aumentando la sicurezza stradale e offrendo nuove opportunità ai giovani e ai professionisti del settore dei trasporti. Una delle novità più rilevanti è l’introduzione della patente di guida digitale, prevista entro il 2030.

Questo formato elettronico, che non sostituirà la patente fisica ma la affiancherà, sarà integrato nel portafoglio europeo di identità digitale e sarà riconosciuto in tutti gli Stati membri dell’UE. La patente digitale offrirà numerosi vantaggi, tra cui la semplificazione delle procedure amministrative, come il rinnovo e la sostituzione del documento.

Prossimi passi

La revisione della direttiva sulla patente di guida rappresenta un passo importante verso la modernizzazione e l’armonizzazione delle normative europee in materia di sicurezza stradale. Nei prossimi mesi saranno migliorati e aggiornati i requisiti minimi relativi all’idoneità fisica e mentale alla guida dei conducenti non professionisti, in linea con i più recenti sviluppi tecnologici e con il modello di disabilità basato sui diritti umani.

Dopo la revisione legale e linguistica, la direttiva sarà formalmente adottata e gli Stati membri avranno un periodo di quattro anni per recepirla, con tempi più brevi per l’attuazione delle norme relative ai veicoli a carburanti alternativi (due anni) e alla guida accompagnata (tre anni).