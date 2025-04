“Alt! Mi dia il Libretto”, se lo tiri fuori dal cruscotto sono 2.000€ di spese legali: è follia continuare a metterlo lì

Se ti fermano al posto di blocco e tiri fuori il brutto dal cruscotto ti aspettano ben 2.000 euro di spese legali. Una vera follia.

Numerosi i posti di blocco che sono presenti in città nelle ultime settimane, tutto a seguito del nuovo Codice della Strada che ha portato per gli automobilisti italiani una serie di cambiamenti, tra nuove sanzioni e modifiche che creano una serie di grattacapi agli italiani. I controlli sono necessari, ovviamente, per assicurarsi che gli automobili seguono le regole inserite nel nuovo codice.

Negli ultimi giorni sono arrivate una serie di segnalazioni in cui ci parlano di sanzioni per coloro che mettono il libretto di circolazione nel cruscotto.

In fondo si tratta di un gesto molto comune, quando si vede l’alt della paletta, ci si ferma immediatamente e si tira fuori il libretto dal cassettino della propria auto, sicuramente fino ad oggi non si credeva di dover poi spendere 2000 euro. Ma cosa sta succedendo? La motivazione di tutto questo è molto meno scontato di quello che si possa pensare.

Libretto di circolazione, ecco cosa occorre sapere a riguardo

Il libretto di circolazione è uno dei documenti che occorre avere obbligatoriamente con se. Si tratta di una sorta di carta d’identità della propria automobile, su di esso sono indicati i dati per quello che riguarda la proprietà della vettura, la regolarità della revisione, immatricolazione, elementi regolamentari come il gancio traino e la misura dei pneumatici. Ogni automobilista è tenuto a mostrarlo al momento del controllo da parte degli agenti impegnati nel posto di blocco.

Se l’automobilista non ha con se il documento rischia una sanzione piuttosto severa, come indicato anche dal Codice della Strada. Ma sembra che di recente la sanzione la si riceve anche se si tira fuori il libretto di circolazione dal cassettino della propria automobile.

Ecco allora cosa sapere

In realtà l’errore che si commette non è quello di tirare fuori il libretto dal cassettino dell’automobile, ma quello di lasciare i documenti al suo interno. In caso di furto il problema sarebbe l’impossibilità di dimostrare la proprietà del veicolo e si rischia, non solo di non avere più la propria automobile, ma anche di dover pagare ingenti spese legali.

Quindi soprattutto se si lascia la vettura in una zona non controllata, togliere il libretto e i documenti dal suo interno è veramente indispensabile per evitare che vi siano problematiche di qualunque genere. Considerando il gran numero di furti che in questi ultimi anni si sono registrati veramente importante prestare attenzione.