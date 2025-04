“Polizia, favorisca patente e AA, prego”: ti fermano e non sai nemmeno cos’è: il nuovo documento è obbligatorio | Parte la multa da 3.000€

Multa da paura e licenza di guida a rischio: tutto sul nuovo documento senza il quale non si potrà più girare in auto.

Incorrere in un posto di blocco è uno degli incubi ricorrenti per un automobilista. A prescindere che si abbia la coscienza a posto, venire scelti per il famoso “controllo campione” non è ciò che ci si augura quando si sale in macchina.

Venire fermati mentre ci si reca al lavoro rischia di far perdere minuti preziosi e la situazione non cambia se l’alt si materializza quando si sta rincasando e non si vede l’ora di dedicarsi al relax.

Tuttavia, si sa, la Stradale compie il proprio lavoro e i controlli sono da tempo sempre più frequenti e rigorosi. I dati aggiornati sui posti di blocco riportano come le infrazioni alla guida siano in aumento dal punto di vista numerico e della tipologia.

Non attenersi a quanto imposto dal Codice della Strada non concede attenuanti, sebbene non tutte le ultime novità siano di facile comprensione. Un esempio? “Favorisca AA, prego”. Di fronte a una richiesta del genere sono i tanti gli automobilisti a cadere dalle nuvole.

Posti di blocco, controlli sempre più severi: l’ignoranza costa cara

Il dispositivo anti abbandono è un sistema di sicurezza che avvisa il conducente se un bambino di età inferiore ai 4 anni rimane in auto da solo, inviando un segnale di allarme sonoro e visivo al cellulare del conducente e messaggi di allarme ai contatti di emergenza. Dati alla mano la mancata presenza del dispositivo Anti Abbandono è una delle cause più ricorrenti di multa salata.

Del resto se la sicurezza è un must in generale, il concetto vale ancora di più per i minori. Sconosciuta ancora a troppe persone è anche la specificità della legge. L’AA è obbligatorio in ogni veicolo o solo in quelli adibiti al trasporto di minori?

Guai in vista per le auto senza AA: tutto quello che c’è da sapere

Il testo della norma e la sua interpretazione sono chiari. A prescindere dalle caratteristiche del dispositivo ciò che è indispensabile è che il prodotto possegga la dichiarazione di conformità, un’autodichiarazione in cui il costruttore afferma di aver rispettato le caratteristiche tecniche e funzionali dettagliate nel regolamento della legge.

La legge 1° ottobre 2018, n.117, prevede sanzioni molto severe solo per gli automobilisti che trasportano minori senza che sul proprio mezzo sia installato l’AA. Il mancato uso del dispositivo comporta sanzioni che vanno da 81 a 333 euro e, in caso di recidiva in meno di due anni, anche la sospensione della patente da 15 giorni fino a 2 mesi. Non concedere attenuanti né sgravi nei confronti di chi si macchia di un crimine così grave è doveroso, tanto quanto conoscere nei dettagli cosa imponga il Codice quando in gioco c’è la salute dei più fragili.