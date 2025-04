NOVITÀ Patente, da luglio paghi 2.000€ o non è più valida: Salvini ha firmato la nuova legge | È tutto scritto nel decreto

Giro di vite del Ministero dei Trasporti: ancora pochi mesi e per guidare potrebbe essere necessario spendere un capitale.

L’introduzione del nuovo Codice della Strada, attivo dallo scorso 14 dicembre, è stata accompagnata da una scia di polemiche, conseguenze delle tante novità introdotte.

Dal giro di vite circa l’utilizzo dei monopattini elettrici alle norme volte a dare più protezione ai ciclisti, fino alle novità particolarmente restrittive su cosa fare per non vedersi stracciata la propria patente di guida.

Con il termine “ergastolo della patente” sono state accorpate le punizioni per coloro che si macchiano di gravi reati come omicidio stradale aggravato o reiterazione di guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Si tratta di una misura volta a scoraggiare comportamenti pericolosi e irresponsabili, ma il Codice presente altri provvedimenti che rischiano di condizionare la vita degli automobilisti.

Nuovo Codice della strada, la tolleranza zero si avvicina: da luglio sarà vietato sgarrare

Uno di questi potrebbe diventare attivo già dal prossimo luglio. Non si tratta di un periodo temporale casuale, dal momento che il vero stress test per le tante nuove regole stradali coinciderà proprio con l’estate, ovvero la stagione dell’esodo per le vacanze, ma non solo.

Durante i mesi più caldi dell’anno i weekend sono fatalmente più lunghi e movimentati. Proprio dall’estate, tuttavia, le possibilità di finire nei guai sono destinate ad aumentare in coincidenza con l’introduzione di una delle novità più discusse del nuovo Codice.

Oltre al danno, la beffa: non rispettare questa norma a breve può portare a guai seri

Il ministero dei Trasporti ha anticipato che da luglio in Italia potrebbe diventare obbligatoria l’installazione dell’alcolock, l’etilometro digitale da collocare accanto al volante e in grado di impedire l’accensione del veicolo qualora il livello alcolico risultasse superiore allo zero. La legge prevede l’obbligo di installazione per chi viene condannato in via definitiva per guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro. Tempi durissimi in arrivo, quindi.

Anche dal punto di vista economico. I costi di installazione, che si aggirano sui 2000 euro, e di manutenzione dell’alcolock saranno infatti interamente a carico degli automobilisti. Insomma, avere un passato da alcolisti seriali rischia di costare davvero tanto in tutti i sensi, oltre che di avere ripercussioni sul resto della famiglia. Qualora infatti in casa si disponga di una sola auto, ma solo un membro è stato condannato per guida in stato di ebbrezza, chiunque guidi dovrà sottoporsi al test alcolemico. Il problema è la soglia oltre il quale il sistema entra in funzione bloccando l’accensione è di 0,1 grammi per litro, di molto inferiore al limite degli 0,5 grammi per litro per i non sottoposti all’obbligo. Per familiari e conviventi, quindi, più che bere responsabilmente, sarà di fatto vietato farlo. Per colpe non proprie.