ULTIM’ORA multe – non arrivano più a casa: se non controlli questo SMS rischi il raddoppio | La notifica è incomprensibile

Il servizio SEND segna un passo importante verso la digitalizzazione della pubblica amministrazione ma occhio ai rischi

L’introduzione del servizio di notifiche digitali “SEND” rappresenta una svolta significativa nel modo in cui i cittadini ricevono le multe stradali e altre comunicazioni ufficiali.

Questo nuovo sistema, che abbandona il tradizionale servizio postale a favore di un canale telematico, mira a semplificare e velocizzare la notifica degli atti, con l’obiettivo di rendere le multe più “vicine” ai cittadini.

Per i cittadini ci sono diversi vantaggi. I cittadini possono accedere ai documenti e pagare le multe direttamente online, senza doversi recare agli uffici postali o comunali. I cittadini riceveranno un avviso tramite SMS o email.

Le notifiche digitali arrivano in tempo reale, eliminando i tempi di attesa tipici del servizio postale. Il sistema registra la cronologia delle notifiche e garantisce la tracciabilità delle comunicazioni. La piattaforma SEND garantisce infatti la protezione dei dati personali e la validità legale delle notifiche.

Come funziona SEND

Per la pubblica amministrazione, SEND rappresenta un’opportunità per ottimizzare i processi di notifica, riducendo i tempi e i costi. Inoltre, migliora l’efficienza e la trasparenza della comunicazione con i cittadini e promuovere la digitalizzazione dei servizi pubblici. Il servizio SEND si basa sull’invio di notifiche digitali tramite l’app IO o la PEC (Posta Elettronica Certificata).

Quando viene emessa una multa o un altro atto amministrativo, il cittadino riceve una notifica sul proprio dispositivo mobile o nella casella di posta elettronica certificata. La notifica contiene un link per accedere al documento completo e, se necessario, per effettuare il pagamento online. Il cittadino tramite smartphone può visualizzare l’atto e, se necessario, effettuare il pagamento direttamente online tramite pagoPA.

Rischi e precauzioni

L’introduzione di Send comporta numerosi vantaggi per i cittadini, tuttavia, è fondamentale prestare attenzione ad alcuni aspetti. Per chi non ha dimestichezza con gli strumenti digitali potrebbero verificarsi alcuni problemi di accesso anche se è prevista anche la possibilità di ricevere una copia cartacea dell’atto presso punti fisici dedicati.

Per chi beneficia del servizio, é essenziale controllare regolarmente le notifiche sull’app IO o la propria PEC per evitare di perdere scadenze importanti. Inoltre la comprensione delle notifiche digitali potrebbero risultare meno immediate rispetto alle raccomandate cartacee, quindi è importante leggerle attentamente. In caso di dubbi, è consigliabile contattare l’ente emittente per chiarimenti. Ma l’aspetto più controverso in caso di mancata presa visione della notifica digitale, é il rischio del raddoppio della sanzione amministrativa.