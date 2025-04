UFFICIALE auto, ti spettano 1.000€ se hai guidato negli ultimi 12 mesi: la manovra del 730 da imparare a memoria

Guidare conviene! Il 2025 sarà un anno d’oro per le detrazioni da spese auto: il 730 non sarà mai stato così dolce.

Più un piacere o uno stress? Qual è la sensazione dominante al termine di una giornata trascorsa alla guida? Non c’è una risposta univoca, perché la “soluzione” dipende da tanti fattori.

In primo luogo dal tempo trascorso effettivamente al volante e quindi dalle eventuali pause lungo il tragitto e dalle attività svolte durante la fase di “stacco”.

Per intendersi, un conto è la vita di un camionista, che rischia di trascorrere fino a 10 ore alla guida con soste brevi, un altro quella di chi compie il percorso casa-lavoro e viceversa, anche se nelle ore di punta.

Ciò che tutti hanno in comune è un’altra forma di stress, quella legata alla trafila per il rinnovo della patente e in generale al mantenimento del mezzo. Anche per coloro i quali la visita di rito può essere una formalità può infatti bastare l’iter per il rinnovo dell’assicurazione per far vivere un calvario. In grado però anche di regalare qualche minima “soddisfazione”.

Spese auto, come usufruire delle detrazioni nel modello 730/2025

L’inizio della primavera coincide storicamente con la “mobilitazione” in vista della dichiarazione dei redditi. Cud da ricevere, magari più di uno, e da consegnare con discreta fretta al commercialista in vista della compilazione del 730. Le tasse, del resto, vanno pagate fino all’ultimo centesimo. Per fortuna che esistono le detrazioni, che possono riguardare in maniera significativa anche l’”universo auto”.

Tra le voci per le quali è prevista una detrazione al 19% nella dichiarazione dei redditi su spese che eccedono i 129,11 euro della franchigia c’è infatti anche quella per la visita medica per il rinnovo della patente. Attraverso il modello 730/2025 è possibile detrarre questa voce di spesa nel quadro E, rigo E1.

Detrazioni spese auto, in arrivo la maxi-detrazione: ma attenti a fare tutto perbene!

È tuttavia possibile aggiungere a questa spesa altre che possono riguardare l’assicurazione auto o spese mediche accessorie, come quelle per i certificati di idoneità legati all’ottenimento o al rinnovo di patenti speciali. La somma di tutte queste voci, comprensive magari di spese legate al lavoro o all’accompagnamento, in caso di scenari di salute particolarmente gravi, possono quindi permettere di superare anche la quota di 1.000€ di detrazioni potenziali.

A patto, però, che il pagamento sia stato effettuato con strumenti tracciabili e che le documentazioni vengano presentate in maniera corretta. Per avere diritto alla detrazione è infatti necessario conservare la fattura o il documento commerciale che dimostri di aver sostenuto il costo, mentre qualora la visita per il rinnovo sia stata effettuata presso la scuola guida e non una commissione apposita bisognerà differenziare in fattura la spesa resa per la visita medica da quella pagata alla scuola guida per il servizio, dal momento che per questa parte di spesa non è prevista detrazione.