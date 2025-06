GP Canada, l’ordine di arrivo a Montréal

Sul circuito cittadino di Montréal si è disputato il Gran Premio del Canada, decima prova del Mondiale 2025. A conquistare la vittoria è stato George Russell, impeccabile nella gestione gara e nella scelta della strategia con la sua Mercedes. Il britannico ha preceduto Max Verstappen, che ha provato ad attaccare nel finale ma si è dovuto accontentare della seconda posizione. Dietro di loro, un risultato storico: Kimi Antonelli ha conquistato il suo primo podio in carriera, chiudendo terzo con l’altra Mercedes e confermando il suo talento in costante crescita.

La gara si è accesa negli ultimi giri, quando le due McLaren si sono trovate ruota a ruota. Lando Norris ha innescato un contatto con Oscar Piastri, danneggiando la propria vettura e ritirandosi. L’australiano è riuscito a proseguire, limitando i danni con un quarto posto comunque prezioso per la classifica.

Ferrari in difficoltà, Leclerc e Hamilton fuori dal podio

Alle spalle delle Mercedes e di Piastri, Charles Leclerc ha tagliato il traguardo in quinta posizione, seguito dal compagno di squadra Lewis Hamilton. Il weekend per la Ferrari si è rivelato altalenante, con buone indicazioni sul passo gara ma scelte strategiche che continuano a lasciare dubbi. Il risultato finale non soddisfa, soprattutto considerando l’assenza delle Red Bull e delle McLaren ai vertici per lunghi tratti della gara.

Dietro le rosse, Fernando Alonso ha chiuso settimo con una Aston Martin finalmente solida. Ottavo Nico Hulkenberg, autore di una prova regolare con la Kick Sauber. Completano la zona punti Esteban Ocon (Haas) e Carlos Sainz (Williams), che riesce a rientrare in top ten dopo un weekend complicato.

GP Canada – ordine d’arrivo: ecco la classifica finale

L’ordine arrivo del GP del Canada si chiude con sorprese e conferme. Primo podio per Antonelli, un altro segnale della forza Mercedes. Ferrari e McLaren escono dal weekend con sensazioni miste, mentre Russell conquista la sua prima vittoria stagionale. Di seguito la classifica finale:

George Russell (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) Kimi Antonelli (Mercedes) Oscar Piastri (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari) Lewis Hamilton (Ferrari) Fernando Alonso (Aston Martin) Nico Hulkenberg (Kick Sauber) Esteban Ocon (Haas) Carlos Sainz (Williams) Oliver Bearman (Haas) Yuki Tsunoda (Red Bull) Franco Colapinto (Alpine) Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) Pierre Gasly (Alpine) Isack Hadjar (Racing Bulls) Lance Stroll (Aston Martin)

Rit. Lando Norris (McLaren)

Rit. Liam Lawson (Racing Bulls)

Rit. Alexander Albon (Williams)

Mattia Romano