Norris: “Sottovalutare Sainz è da sciocchi”

La vittoria in Australia di Sainz non ha stupito l’ex compagno di squadra Lando Norris, per il quale sottovalutare il pilota spagnolo è da sciocchi

Carlos Sainz è stato il protagonista indiscusso dello scorso weekend di gara a Melbourne. Lo spagnolo ancora una volta si è dimostrato l’unico in grado di mettere fine alla striscia di vittorie consecutive (come a Singapore) della Red Bull, iniziata a Suzuka lo scorso anno. “El Matador” ha mostrato un ottimo ritmo per tutto il weekend, fatta eccezione per quell’errore in Q3 che gli è costata la pole position. Dopo un’ottima partenza ha preso il comando della gara nei primi giri dopo aver sorpassato Verstappen, non mollando la presa fino alla bandiera a scacchi. Norris si è espresso a riguardo, affermando che Sainz non va sottovalutato.

Un pilota da non sottovalutare mai

La vittoria di Sainz all’Albert Park arriva dopo un’operazione urgente per rimuovere l’appendice durante il Gran Premio dell’Arabia Saudita. Non sembra essere stupito dell’impresa quasi eroica, Lando Norris che lo conosce bene sia dentro che fuori la pista. “Le persone dall’esterno danno giudizi affrettati in base a ciò che vedono in TV. Ma quando hai lavorato con lui, sai di cosa è capace. Carlos ha dimostrato di essere un passo avanti rispetto a quello che era l’anno scorso. Quindi sì, sei stupido se lo sottovaluti“, ha dichiarato il pilota McLaren.

“E’ sciocco sottovalutarlo. La gente sa cosa è in grado di fare, conosce il suo livello di impegno, il suo approccio e la sua dedizione nel voler essere uno dei migliori. Esattamente come ha dimostrato oggi e nelle ultime due settimane”, ha aggiunto Norris. “Sono sicuro che ci sono molti piloti che probabilmente non si sarebbero impegnati così tanto. Non avrebbero dedicato così tanto del loro tempo e dei loro sforzi per cercare di recuperare”. Le parole di stima di Norris saranno sicuramente un toccasana per Sainz, ancora alla ricerca di una monoposto per il 2025 e uno dei principali protagonisti del mercato piloti.

Alice Lomolino