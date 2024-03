GP Australia, Sainz: “Sapevo di poter inseguire Verstappen”

Carlos Sainz vince il GP d’Australia ed è doppietta Ferrari: lo spagnolo non aveva dubbi di avere il passo per poter vincere

Due settimane fa veniva operato di appendicite, lasciando la sua monoposto al giovane Ollie Bearman. Ma è tornato, e non solo in pista: è tornato a vincere. Carlos Sainz, l’unico vincitore non Red Bull della scorsa stagione, è il primo (almeno per il momento) a detronizzare Max Verstappen nella stagione 2024, trionfando nel GP d’Australia. Il madrileno è riuscito a superare l’olandese in pista nel corso del secondo giro, poco prima che un problema ai freni costringesse il campione del mondo al ritiro.

LE DICHIARAZIONI DI SAINZ AL TERMINE DELLA GARA

“E’ stata una bella gara, mi sono sentito sempre molto bene.” risponde Sainz a Guenther Steiner che, prima di ogni altra cosa, si sincera delle sue condizioni. “Sono stato un po’ rigido fisicamente. Non è stato semplicissimo, ma sono stato fortunato. Sono riuscito a gestire il passo gara, ma sono sempre stato più o meno da solo. Sono felice per la squadra, felice di aver vinto“.

“Fin dal primo giro ho avuto l’impressione che potevo stare dietro Verstappen. Poi lui ha perso in curva 2 e io mi sono avvicinato per provare il sorpasso. Appena l’ho passato ha avuto un problema ai freni, peccato perché penso che sarebbe stata una bella lotta per la vittoria. Dal secondo giro, considerato il passo e quello che avevamo visto ieri, cioè che potevo gestire le gomme, la gara è andata pulita“. Una Ferrari che fa davvero ben sperare.