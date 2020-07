Norris: il nuovo casco disegnato da una bimba

Lando Norris si prepara al primo GP di casa celebrando la creatività di una piccola fan, autrice del nuovo casco del giovane pilota inglese

Il casco è da sempre diretta espressione della personalità di un pilota. Dietro allo stile, al colore e all’immagine perfetta, non ci sono mai scelte casuali e improvvisate.

D’altronde, si tratta di uno dei pochi sport in cui il volto del protagonista non è direttamente visibile, e questo ha dunque la necessità di comunicare col pubblico e gli appassionati usando un’altra via; quale? Proprio il casco. E’ qui che la sua estetica diventa quindi fondamentale e imprescindibile, oggetto di ammirazione e imitazione.

Un vezzo, quello del casco, anche per gli stessi appassionati, spesso impegnati in folle corse all’acquisto del prezioso pezzo replica online, magari sul mercato a migliaia di euro.

Anche questa volta, alla vigilia del quarto appuntamento della stagione, il casco ruba la scena e diventa protagonista del box: una bimba di appena 6 anni, Eva, ne ha disegnato una versione speciale per il giovane Norris, che lo ha sfoggiato con orgoglio a Silverstone, sfondo della gara di questo weekend.

“I’ll never forget the loud roar from the crowd that greeted that lap.” 🗯️🇬🇧 A selection of McLaren’s most weird and wonderful #BritishGP moments, as told by the people who lived them. 🗣️👉 https://t.co/qx9H6bzuOh pic.twitter.com/bfTIj25pwB — McLaren (@McLarenF1) July 30, 2020

UN ECLETTICO LANDO NORRIS

Il pilota McLaren non è certo nuovo al mostrare con fierezza un nuovo gingillo. L’inglese, grande tifoso di Valentino Rossi, si era fatto creare un casco apposito per omaggiare il campione italiano in occasione del GP di Monza dello scorso anno.

E quando ha ricevuto tra le mani il prezioso lavoro della piccola Eva, Lando non ha potuto fare altro che esprimere tutta la sua gioia, ringraziandola pubblicamente attraverso i social: “Il design del mio casco per questo fine settimana! GRAZIE EVA! Eva ha 6 anni e lo ha creato per il mio concorso di design e mi ha ricordato molto quando ero più giovane e scarabocchiavo inventando cose interessanti; è semplicemente originale. Grazie per aver dedicato del tempo a progettarlo Eva, lo indosserò per tutto il fine settimana e grazie anche a tutti gli altri che hanno inviato il loro progetto. Speriamo di poter fare presto altre cose come questa” – si legge su un post Instagram.