Mercedes: manca poco per lottare con Red Bull

Fino alla rivoluzione tecnica del 2022, la Mercedes era la forza più temuta di tutto il Circus, capace di imporre il proprio dominio per ben otto anni consecutivi (gli unici a riuscirci in tutta la storia della Formula 1). Dalla scorsa stagione però, complice un progetto fallimentare sul nascere, quello della “pancia piatta”, la scuderia di Brackley non ha raccolto i risultati sperati. Con un’unica vittoria, quella di George Russell in Brasile, la Mercedes ha terminato il Campionato 2022 in terza posizione, il risultato peggiore degli ultimi nove anni.

Anche la stagione attuale non era cominciata nel migliore dei modi. Ma grazie agli aggiornamenti portati in pista durante la prima metà del Campionato, la Mercedes ha potuto risalire la classifica e superare tutte le altre rivali. Il team principal Toto Wolff è ora convinto che il team sia vicino a trovare il giusto passo: “Dal punto in cui ci troviamo ora, ci serve solo un passo avanti come quello che hanno fatto la McLaren e l’Aston Martin.” ha affermato, riguardo la possibilità che le Frecce Argento tornino a lottare per il titolo nel 2024.

WOLFF E IL PROGETTO MERCEDES 2023: UN INIZIO DI CRESCITA

“In un colpo solo hanno migliorato non di due decimi, ma di cinque. Quindi credo sia possibile.” ha aggiunto. Il team principal ha però ammesso che non è ancora pronto alcun progetto per il prossimo anno: “Abbiamo alcune idee, ma se lo sapessimo sarebbe molto più semplice. La monoposto ora è imprevedibile e manca di aderenza, quindi abbiamo molte cose da affrontare. Tendiamo a pensare che in Formula 1 ci sia una soluzione miracolosa capace di sbloccare ogni situazione. Dobbiamo solo mettere insieme tutti i componenti e farli funzionare insieme sulla vettura. Non c’è un’unica cosa precisa da considerare“.

Tuttavia Wolff si guarda bene da ogni previsione azzardata: “Vedendo lo scorso anno, dobbiamo essere cauti con le nostre previsioni. Potremmo aumentare il carico aerodinamico e trovarci davanti la Red Bull dalla prossima settimana. Ma non sappiamo se è la verità.” ha spiegato.

Ciononostante, Wolff può dichiarare fieramente che il progetto 2023, se non è servito a ritornare su in cima, ha comunque posizionato la Mercedes davanti il resto dei rivali. “Dalla seconda alla sesta posizione le squadre sono molto vicine fra loro: ci siamo noi, poi la Ferrari, la McLaren e l’Aston Martin. Ma noi conquistiamo punti con entrambi i piloti in modo costante. Siamo già ampiamente secondi nella classifica costruttori, e si spera presto terzi in quella piloti con Hamilton. Quindi stiamo ottenendo il miglior risultato possibile, considerato la mancanza di prestazioni della monoposto.” ha affermato per chiudere.