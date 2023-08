Norris fiducioso dei progressi di McLaren

Lando Norris afferma di essere fiducioso dei progressi che la McLaren sta compiendo. Dopo un inizio di stagione disastroso, pare che il team abbia trovato la giusta strada in cui procedere con gli sviluppi

Se la prima parte del campionato non è iniziata nel migliore dei modi, la seconda promette di regalare soddisfazioni al team di Woking. Lando Norris si dice infatti fiducioso dei progressi che la McLaren sta compiendo. Tante sono le rivoluzioni in atto nel quartier generale britannico. Ma se alcune come la galleria del vento e delle altre strutture non saranno tangibili fino al prossimo anno, la McLaren ha già raccolto, in parte, i frutti della sua revisione strutturale. Tra le mosse più importanti, figura la produzione di una versione B della MCL60 2023 che ha fruttato a Norris due secondi posti a Silverstone e Budapest.

L’importante passo avanti della McLaren ha anche attenuato le preoccupazioni sul futuro di Norris nella squadra. Il britannico ha affermato: “Credo ci sia sempre un po’ di sollievo nel passare da una posizione difficile a un cambiamento così importante. Durante l’inverno abbiamo fatto un grosso passo indietro per rivalutare tutto ciò che stavamo facendo e la strada che avremmo dovuto percorrere. Per questo motivo abbiamo ritardato un po’ l’introduzione degli aggiornamenti che avevamo in programma e sulla vettura. Ci siamo presi il nostro tempo e abbiamo dovuto avere pazienza“.

Norris: ” Mai pensato di lasciare questo team”

Quando gli è stato chiesto se avesse mai avuto dei ripensamenti sul prolungamento del contratto nel 2022, Norris ha risposto: “Ci sono periodi frustranti e difficili, ma in nessun momento ho pensato: “Non è qui che voglio stare. Certo, ci sono momenti in cui avrei voluto avere una macchina più competitiva e avrei voluto iniziare l’anno in modo più tranquillo. All’inizio dell’anno non si hanno molte speranze quando si fatica come abbiamo fatto noi”.

Infine Norris ha concluso dicendo: “Sono sempre felice di essere nella squadra in cui mi trovo. Ho ancora molta fiducia nel fatto che la McLaren sia in grado di raggiungere i suoi obiettivi e allo stesso tempo di raggiungere i miei, che sono quelli di vincere gare e campionati con loro. E quando ci sono aggiornamenti e situazioni come questa che stiamo vivendo, ovviamente c’è sollievo. Sono segnali molto positivi che ci permettono di superare Aston, Ferrari, di lottare contro Mercedes e di non essere lontani da una Red Bull con un solo upgrade“.