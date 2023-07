McLaren: “La nuova galleria del vento ci porterà alla vetta”

La nuova galleria del vento F1 renderà la McLaren più efficiente tra “decisioni difficili”

McLaren ritiene che la costruzione della propria galleria del vento piuttosto che l’affitto di un’altra struttura la aiuterà a rispettare il limite di costo, premierà la sua recente follia di assunzioni di alto profilo e forse condurrà alla vetta.

La McLaren ha commissionato una nuova galleria del vento che, dopo diversi ritardi, è stata completata all’inizio di questa estate ma deve ancora essere utilizzata.

Fino a quando il nuovo tunnel non sarà attivo, la McLaren utilizzerà il tunnel della Toyota a Colonia. La logistica coinvolta nell’invio di parti in Germania ha influito sulla velocità del team nel portare le parti di sviluppo alle sue monoposto.

Ha inoltre revisionato diverse altre strutture presso il McLaren Technology Center di Woking, inclusi strumenti di simulazione aggiornati e un nuovo impianto di produzione.

Una spesa significativa per cercare di uscire dal centrocampo

La McLaren ha reclutato Rob Marshall della Red Bull e David Sanchez della Ferrari, con i suoi nuovi assunti destinati a essere schierati in una nuova struttura tecnica disegnata dal nuovo capo squadra Andrea Stella.

Mentre il CEO Zak Brown ha ammesso che la McLaren ha dovuto “prendere alcune decisioni difficili” altrove per far rientrare tutti i suoi investimenti nel limite di budget della F1, è stato irremovibile che le nuove strutture del team lo renderanno anche più efficiente a lungo termine. “Abbiamo avuto alcune inefficienze nella nostra spesa“, ha detto Brown riguardo la posizione del team nel budget cap.

“Non stavamo gestendo la nostra galleria del vento, stavamo noleggiando una galleria del vento, quindi questo ha un costo maggiore rispetto a quando paghi solo le spese operative per conto tuo”.

McLaren punta alla vetta

Mentre il nuovo hardware della McLaren deve ancora essere messo in uso, i primi frutti della struttura del personale rivista da Stella sono arrivati ​​sotto forma di un pacchetto di aggiornamento significativo che è stato implementato durante i Gran Premi di Austria e Gran Bretagna, che ha fruttato a Lando Norris un secondo posto e al compagno Oscar Piastri un quarto posto a Silverstone.

Ha permesso alla McLaren di balzare al quarto posto nel campionato costruttori dopo aver iniziato la stagione con un’auto inefficiente, il che ha richiesto un urgente esame di coscienza che ha portato a un approccio diverso.

“Questo ragazzo è fantastico”, ha detto Brown a Sky Sports F1 riguardo Stella. “Il modo in cui ha ereditato ciò che avevamo all’inizio dell’anno, ha riconosciuto le sfide che avevamo, ha introdotto una ristrutturazione tecnica e ha promosso le persone dall’interno”.

“Perché, anche se abbiamo assunto alcune grandi nomi, loro non si sono ancora uniti, quindi questo è ancora il lavoro di tutti gli uomini e le donne sotto la guida di Andrea”.