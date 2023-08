Ferrari, possibile accordo con Hamilton?

Il mistero del mercato piloti si infittisce: negli scorsi giorni sono girate speculazioni su un possibile accordo tra la Scuderia Ferrari e Lewis Hamilton, ma sarà mai vero?

Il sette volte campione del mondo, Lewis Hamilton, ha già messo a tacere le voci di corridoio di questi giorni: tra i due nessuno accordo, il suo futuro è con Mercedes. D’altra parte, girano notizie da fonti attendibili secondo cui John Elkann personalmente, avrebbe telefonato il sette volte campione del mondo, Hamilton per discutere di un possibile accesso in Ferrari. Tuttavia, il corteggiamento di Elkann si è concluso come un futile tentativo, perché il pilota inglese sembra sia sul punto di firmare un nuovo accordo con la squadra tedesca.

Questa volta a parlare è il team principal Vasseur, che spiega il rapporto tra Ferrari e Hamilton. “Parlo con lui a tutti i Gran Premi, correva per me venti anni fa e siamo ancora molto legati. Sono stato io ad aiutarlo quando si è insidiato in McLaren all’inizio della sua carriera , quindi di tanto in tanto parliamo. È chiaro, se ci vedono parlare insieme nel paddock è normale che qualcosa salterà fuori. Non voglio paragonarlo ai nostri piloti, non avrebbe alcun senso”.

In seguito, il team principal francese prosegue la sua intervista, focalizzando al centro dell’argomentazione, il fatto di come siano concentrati sulla vettura del 2024. Secondo il boss della Scuderia, gli sviluppi sulla vettura dell’anno corrente sono stati interrotti, ponendo maggiore attenzione su quella del prossimo anno, quando nuovi ingegneri entreranno in gioco, rivoluzionando la squadra da noi conosciuta. In fine, Vasseur conclude l’intervista, mostrandosi positivo per i nuovi aggiornamenti che porteranno verso fine anno, e che daranno nuovi dati interessanti per gli sviluppi della vettura del 2024. L’accordo con Hamilton sembra sia solo una voce di corridoio, tuttavia per una conferma dovremo aspettare ad un effettivo rinnovo con Mercedes, che ancora ad oggi tarda ad arrivare.