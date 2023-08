Non solo Binotto: altri ingegneri Ferrari nel mirino di Alpine

Alpine è ormai a tutti gli effetti un cantiere in corso: sembrerebbe certo l’arrivo di Mattia Binotto come team principal, il quale potrebbe portare con sé alcuni ingegneri Ferrari

Le ultime settimane in casa Alpine sono state a dir poco turbolente. Con gli addii del ormai ex CEO Laurent Rossi, del team principal Otmar Szafnauer, e di Alan Permane e Pat Fry la scuderia francese ha bisogno di un vero e proprio restyling per riorganizzare l’intero team. Dalla Francia sembra ormai certo l’arrivo di Mattia Binotto come team principal.

L’ufficialità non dovrebbe tardare ancora per molto. Un ritorno in Formula 1 per l’ex Ferrari che a quanto pare, non arriverà ad Estone a mani vuote. Sembrerebbe infatti che l’ex team principal della scuderia di Maranello, come riportato dal portale web Motorsport, potrebbe portare con sé l’approdo di ingegneri che fino ad ora sono tesserati Ferrari. Tra i nomi sul tavolo, Enrico Gualtieri, responsabile dei motori, e Wolf Zimmermann, responsabile della power unit 2026. Potrebbero lasciare Maranello per approdare in una nuova realtà ad Estone per portare Alpine alla vetta

Acquisti per puntare sul 2026

Alpine presterà particolare attenzione sulla questione power unit per la stagione 2026. Durante il weekend del GP del Belgio si è sparsa la voce nel paddock su come la scuderia francese sia indietro di ben trenta cavalli rispetto ai suoi avversari. È stato chiesto alla FIA da parte dei vertici del team francese di poter creare un nuovo ciclo di regolamenti a tutela degli avversari Red Bull.

Tuttavia, visto il rifiuto ricevuto, Alpine dovrà puntare sui nuovi acquisti per cercare di colmare il gap e tentare di puntare alla lotta campionato nelle prossime stagioni. L’arrivo di Binotto all’interno del team francese porterà una ventata d’aria fresca? Non ci resta che attendere quali saranno i risvolti, sopratutto in merito alla questione degli ingegneri Ferrari