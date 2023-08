Formula 1 2026: avviati i colloqui per monoposto più leggere

La FIA intende introdurre delle monoposto più leggere in vista del 2026. A parlare è Ben Sulayem

Monoposto più leggere per il 2026: è questo uno dei temi centrali di cui si è parlato in vista del nuovo regolamento sulle vetture di Formula 1. Le linee guida per le unità di potenza sono già sul tavolo, infatti, ci sono squadre che hanno già iniziato a lavorarci. Anche se mancano ancora due stagioni all’entrata in vigore del nuovo regolamento sulle monoposto di Formula 1, si conoscono sempre più dettagli su come sarà la nuova normativa.

“Le auto del 2026 saranno più leggere perché è la cosa giusta per lo sport“, assicura Ben Sulayem.

Il presidente della FIA sottolinea che le auto meno pesanti sono migliori e assicura di aver già avuto colloqui per implementare questa misura. “Se il peso è maggiore, le sospensioni sono compromesse, i freni non funzionano così bene, le gomme si consumano più velocemente… E più peso è più pericoloso è uno shock”, ha spiegato.



Sebbene la tendenza degli ultimi anni sia stata quella di un aumento delle dimensioni e del peso delle vetture – attualmente 798 kg -, adesso si vuole invertire la rotta. La prossima normativa, in tal senso, sarà determinante. “Questo dipende in ultima analisi dalla FIA. Se anche Stefano Domenicali vuole questo, va bene, allora siamo tutti d’accordo su questo punto, ma è la FIA che deve decidere. Lo implementeremo, non per la FOM o una squadra lo voglia, è perché è la cosa giusta per lo sport“, ha puntato a chiudere.

Listening to our American Members was key to me during the 2023 #FIAAmericanCongress. Along with my team, we will make the most of these exchanges to adjust our support for the Americas and continue to build a Member-Driven Federation. pic.twitter.com/SR0fJ32ZDj — Mohammed Ben Sulayem (@Ben_Sulayem) August 10, 2023

Il peso non è l’unico problema

Tuttavia, c’è qualcuno che ritiene che il peso non sia l’unica questione. È il caso di Fernando Alonso, che afferma che la dimensione della vettura è un problema maggiore. “Non credo che ridurre il peso cambierà molto lo spettacolo”, ha sottolineato il pilota Aston Martin in dichiarazioni pubblicate dal portale web Motorsprotweek.

“Penso che sia più la dimensione delle auto che il peso a rendere le cose difficili”, ha aggiunto. Anche le dimensioni sono aumentate considerevolmente negli ultimi anni e ora raggiungono i 5,63 metri di lunghezza. Fernando Alonso sottolinea che è proprio questo ciò che riduce lo spettacolo in pista.

“Sorpassi, combattimenti nelle prime curve… Ora è più difficile posizionare l’auto solo per le sue dimensioni, non per il peso”, ha spiegato l’asturiano. “Penso che sarà difficile ridurre il peso in modo significativo, poiché i motori ibridi saranno sempre più pesanti di quelli normali…”, ha concluso Alonso.