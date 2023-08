Leclerc – Sainz: ancora insieme per il 2024

Ferrari ammette: la scuderia sarebbe intenzionata a legare nuovamente la coppia di piloti Sainz e Leclerc al team italiano, tuttavia, le tempistiche rispetterebbero procedure ben precise per il 2024

Il mercato piloti di quest’anno è contraddistinto da una quiete piuttosto insolita, rispetto agli scorsi anni. Mettendo da parte i giochi d’azzardo fatti dalla scuderia della Red Bull, gli altri team lasciano il tempo che trovano in termini di rinnovo. Tra cui, la scuderia del Cavallino Rampante intenzionata a rinnovare il contratto per il 2024 ad entrambi i suoi piloti Leclerc e Sainz. Per il pilota monegasco, il rinnovo che lo legherà al team per altri anni, non sembra una novità, in quanto dichiarano di aver già discusso in merito.

Lawrence Barretto infatti, si apre così in merito alla questione: “Fonti dicono che Ferrari abbia già avuto una discussione con Leclerc, e sono intenzionati a rinnovare con un contratto per i prossimi anni. Sono intenzionati a rinnovare anche quello dello spagnolo Sainz, ma è più probabile che si occupino di quello di Leclerc prima.” In seguito, Barretto prosegue l’intervista parlando delle prospettive che la carriera di Sainz potrebbe riservare, tutto in relazione alla sua età.

“Sainz si trova in una buona posizione. Il pilota, nonostante abbia comunque 28 anni ha costruito un ottima fiducia tra gli ingegneri Ferrari, e ha dimostrato di poter portare risultati in modo costante. Basti pensare che è riuscito ad andare a punti in tutte le gare meno che due fin’ora. Non solo questo, ma fonti attendibili dicono che abbia avuto numerose offerte da team rivali quest’anno, in modo formale e informale.” In seguito, Lawrence Barretto conclude l’intervista, mostrandosi fiducioso per un rinnovo esteso a entrambi i piloti, in quanto la Ferrari, non si dimostra propensa per scatenare un ‘divorzio’ tra i due.