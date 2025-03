“Non mi hanno multato nemmeno col rosso”, il segreto del motociclista che ha fregato tutti gli autovelox: la Polizia è rimasta a bocca aperta

Polizia a bocca aperta, il motociclista ha spiegato in che modo è passato con il rosso e comunque non è stato multato.

I centauri sembra che abbiano molto da insegnare agli automobilisti, questo almeno è quello che sembra da quelle che sono le notizie che ci arrivano in merito a un motociclista che ha trovato il modo per passare con il rosso, senza alcun problema con la legge.

Con il Nuovo Codice della Strada le sanzioni, anche per coloro che passano al semaforo con il rosso, sono molto più severe. Un modo questo, per riuscire ad avere delle strade molto più sicure.

Nonostante questo inasprimento però, sembra che ci sia la possibilità di non avere multe anche nel caso in cui si passi al semaforo con il rosso.

Ecco allora cosa occorre sapere per riuscire ad evitare le salatissime sanzioni che sono previste sia per gli automobilisti che per i centauri che al semaforo non rispettano le nuove regole.

Semaforo rosso e sanzioni

Per tutti coloro che vengono sorpresi a passare con il rosso, sono previste sanzioni che possono arrivare a 652 euro. Una multa di importo piuttosto elevato che mira ad evitare un’infrazione che potrebbe rivelarsi molto rischiose. In alcune città i semafori presentano anche videocamere in grado di catturare le immagini degli automobilisti che passano con il rosso. Oltre alla sanzione è prevista la decurtazione dei punti dalla patente di guida, che diventano 12 nel caso dei neopatentati.

Intervenire sanzionando l’automobilista indisciplinato è veramente molto importante per riuscire ad avere un aumento della sicurezza stradale. Questo l’obiettivo posto anche dall’Unione Europea, che ha dato le linee guida per quello che riguarda le modifiche da apportare alle regole stradali al fine di abbattere di netto il numero di incidenti. I numeri sono chiari a riguardo e ci dicono che purtroppo sono veramente tanti i sinistri provocati proprio da chi passa con il rosso.

Il trucco del motociclista

Virgilio.it ci racconta di un motociclista un po’ troppo furbetto che già prima di arrivare al posto di blocco aveva cercato di coprire maldestramente la targa della propria moto per evitare che al posto di blocco venisse fermato e soprattutto che l’autovelox posizionato a poca distanza potesse rubare le sue immagini, il tutto corredato dal passaggio al semaforo rosso.

Questo ha fatto in modo che partisse un vero e proprio inseguimento, che si è concluso son una sanzione di migliaia di euro per il motociclista, a cui si è aggiunta la sospensione immediata della patente di guida.