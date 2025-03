Posto di blocco, vogliono vedere il modulo di riattivazione obbligatorio: installarlo costa 1.500€ ed è tutto a spese tue | Da luglio devi averlo

Al posto di blocco adesso ti chiedono anche il modulo di riattivazione, l’installazione costa ben 1.500 euro a spese dell’automobilista.

In questi ultimi mesi si è molto parlato di quella che è la nuova misura che cambierà la vita di ogni singolo automobilista italiano in maniera veramente radicale. Una modifica che partirà dal mese di luglio e che costringerà veramente tutti a fare o conti con un modulo indispensabile che verrà chiesto al posto di blocco.

Sappiamo molto bene che con la modifica del codice della strada, gli automobilisti hanno dovuto fare i conti con una serie di cambiamenti con cui si sta cercando ancora di prendere confidenza.

La normativa di cui qui si sta parlando, è già stata approvata e nel pieno dell’estate essa verrà applicata, nel senso che ci saranno i controlli a riguardo da parte delle forze dell’ordine. Si tratta di un provvedimento che calerà sugli automobilisti italiani, portando per loro numerose spese.

Ecco allora cosa occorre sapere a riguardo e cosa si prevede per il prossimo luglio.

Un obbligo che rischia di pesare sulle tasche degli italiani

Ci sarà una fascia di automobilisti che dovranno rispondere dell’obbligo di avere con se il modulo di riattivazione in questione. Un obbligo che sarà completamente a carico dell’automobilista e non si tratta di qualcosa di poco dispendioso. Sembra che l’obbligo a cui si è chiamati a rispondere porti con se una spesa che si aggira intorno ai 1.500 euro, fino ad arrivare ai 2000 euro. Una spesa quasi inaspettata che di certo pesa non poco su tasche italiane, già provate dalla crisi che ha coinvolto l’Italia già da moltissimo tempo.

Alla spesa iniziale poi, occorre sommare quella per la manutenzione e i controlli periodici del dispositivo. Una documentazione specifica che sembra essere l’unica in grado di evitare di ricevere multe molto salate. Eppure, nonostante si faccia tutto seguendo le indicazioni di legge è possibile che si presentino problematiche, dovute alla condivisione delle automobili.

Ecco di cosa si tratta davvero: le nuove regole che da luglio peseranno sugli automobilisti

L’obbligo di cui si sta parlando è quello dell’introduzione dell’alcolock ovvero un dispositivo che diviene obbligatorio per coloro che vengono trovati con un tasso alcolemico superiore allo zero. Una misura che è stata introdotta dal nuovo Codice della Strada e che cerca di evitare la guida in stato d’ebrezza, infrazione estremamente pericolosa. L’obbligo di utilizzo dell’alcolock si estende a seconda del tasso alcolemico trovato al momento del controllo.

Per coloro che non rispettano l’obbligo di installazione si prevede una multa di più di 600 euro. Procedere con la manomissione dell’apparecchio fa in modo che le sanzioni raddoppino, invece le sanzioni sono le stesse previste per coloro che non installano il dispositivo, se non si provvede al controllo periodico.