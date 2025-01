Revisione, prima di farla non dimenticare il pieno con la 98 ottani | Così la passi liscia anche con una Euro zero

Per evitare di avere problematiche, non dimenticare di fare il piano con la 98 ottani prima della revisione, così passi con qualsiasi automobile.

Tutti gli automobilisti sono obbligati a sottoporre la propria vettura a revisione periodica ogni 2 anni. A decretarlo il Codice della Strada, il quale indica anche quelle che sono le sanzioni previste per coloro che vengono trovati al volante di una vettura senza regolare revisione.

Per poter provvedere ad essa, occorre recarsi presso le officine autorizzate, le quali hanno a disposizione i macchinari specifici per procedere con il controllo di alcuni specifici elementi.

In fase di revisione viene sottoposto a controlli il sistema di illuminazione della vettura, ma anche quello frenante e tutti gli elementi che devono essere regolarmente omologati, se non si vuole incappare in sanzioni e nel mancato superamento del controllo.

Ma tra gli elementi su cui si pone maggiore attenzione sono le emissioni, controllate tramite una specifica sonda. Proprio ad esse occorre riservare le maggiori attenzioni.

Revisione e criticità

Quando in sede di revisione si rilevano delle criticità, l’automobilista rischia di dover provvedere all’intervento sul mezzo, al fine di ottenere la regolare revisione e non rischiare salatissime sanzioni. I meccanici che provvedono al controllo sono obbligati ad indicare quelli che sono gli elementi su cui intervenire, non possono concedere la regolarità della revisione se vi sono elementi che non soddisfano i canoni previsti dalla legge. Ovviamente, affinchè si possa continuare a circolare, occorre superare la revisione entro la scadenza, altrimenti non sarà possibile mettersi al volante.

Con la crescente attenzione, che si riserva nei confronti dell’inquinamento dato dalle vetture, sembra semplice immaginare che sulle emissioni si pone una particolare attenzione. Ci sono addirittura casi in cui gli automobilisti lamentano l’eccessiva attenzione che si riserva alle emissioni, rispetto agli elementi meccanici, che potrebbero essere causa di incidenti stradali.

Ma cosa c’entra la 98 ottani?

Quando si parla di 98 ottani, ci si riferisce alla qualità del carburante che si utilizza per la propria vettura. Secondo gli esperti esso sembra proprio essere il migliore in assoluto. In carburante costoso, di elevata qualità sarebbe in grado di pulire il motore e quindi ridurre le emissioni della vettura.

In questa maniera riuscire ad ottenere l’idoneità in sede di controllo risulta essere veramente un gioco da ragazzi. Occorre comunque sottolineare che un altro risultato che si raggiunge è quello di riuscire ad avere un’auto molto meno inquinante, obiettivo che tutti dovrebbero porsi.