Newey elogia Aston Martin: “La migliore struttura del Circus”

Il leggendario ingegnere Adrian Newey sottolinea come Aston Martin disponga della migliore struttura dell’intero paddock

Adrian Newey, celebrato come uno dei più grandi progettisti nella storia della Formula 1, è entrato a far parte di Aston Martin con un ruolo centrale nello sviluppo della nuova monoposto AMR26. Il debutto in pista della AMR26 durante i test di Barcellona ha segnato un momento importante per il team di Silverstone. Anche se lo sviluppo è avvenuto in condizioni di tempo ridotto e con procedure accelerate per arrivare in tempo ai primi test invernali. Nel corso di un’intervista, Newey non ha mancato di definire la base operativa di Aston Martin, e il suo team di lavoro, come “la miglior struttura dell’intero Circus”.

Un elogio che non riguarda solo gli impianti e le tecnologie, ma soprattutto la qualità delle persone che lavorano nel team. Elemento per lui fondamentale per il giusto sviluppo di una vettura competitiva. Questa dichiarazione arriva in un momento chiave, che renderà la stagione 2026 una delle più complesse degli ultimi anni.

La nuova vettura e le aspettative per il 2026

La AMR26 è il risultato di un concept aggressivo, con soluzioni aerodinamiche che riflettono la visione dell’ingegnere e la volontà di Lawrence Stroll di competere con i team di punta fin da subito. Tuttavia, mentre la struttura e la filosofia tecnica vengono lodate, il team deve ancora affrontare questioni importanti come l’integrazione della nuova power unit insieme a Honda e il recupero del tempo perso nelle fasi iniziali di sviluppo.

La stagione che sta per cominciare rappresenta una nuova era per Aston Martin. L’ex Red Bull non sarà infatti solo il direttore tecnico ma assumerà anche il ruolo di Team Principal. Una mossa che certo sembra rafforzare la convinzione del team britannico di puntare a risultati importanti, affidandosi a innovazione, struttura e talento umano per scalare la classifica mondiale. Con un progetto ambizioso come la AMR26, il team inglese è pronto a essere protagonista per riportare la squadra britannica ai vertici della Formula 1.

Cipriano Cecoro