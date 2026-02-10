Incidente stradale per Antonelli: il pilota è illeso

Kimi Antonelli ha avuto un incidente stradale, sta bene

Poco prima della partenza per il Bahrain, Kimi Antonelli, giovane pilota della Mercedes, è stato protagonista di un incidente stradale. Il giornalista Roberto Chinchero ha riportato questa notizia su motorsport.com. Per fortuna, il pilota italiano non ha subito nessuna conseguenza, l’incidente ha coinvolto solo la sua automobile.

L’incidente è avvenuto sabato sera, lungo la superstrada di San Marino, nella località di Serravalle. La sua AMG GT 63 PRO 4MATIC+”Motorsports Collectors Edition” ha sbattuto contro il guard rail stradale, senza coinvolgere altri veicoli.

La Mercedes ha confermato la vicenda tramite una nota ufficiale: “Lo scorso sabato sera, nei pressi della sua abitazione a San Marino, Kimi è stato coinvolto in un incidente stradale. La polizia è intervenuta sul posto, dopo essere stata chiamata da Kimi. La sua è stata l’unica auto coinvolta e, sebbene il veicolo abbia riportato dei danni, Kimi è rimasto completamente illeso“.

Antonelli aveva recentemente ricevuto l’automobile

La vettura guidata da Antonelli nell’incidente si tratta di una versione completamente esclusiva, prodotta in soli 200 esemplari. Proprio poco prima dei recenti test a Barcellona, la Mercedes aveva dato molta importanza alla consegna di questa supercar al pilota italiano.

Il veicolo è caratterizzato da dettagli unici come la carrozzeria dipinta a mano con livrea Petronas e da contenuti tecnici di alto livello. In particolare figura un setup aerodinamico con riduzione della portanza e un sistema di raffreddamento potenziato. Il motore è un V8 biturbo da 4.0 litri, che può erogare 612 CV.

Il pilota italiano della squadra di Brackley è già partito alla volta del Bahrain, confermando la sua partecipazione ai test pre-stagionali. Saranno i primi test ufficiali dopo lo shakedown di Barcellona e si terranno dall’11 al 13 febbraio sul circuito di Sakhir, in cui si vedranno scendere in pista tutti i team di Formula 1.