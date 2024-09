Nella Dubai brasiliana si costruirà questo immenso grattacielo abitativo di 500 metri dedicato al pilota di F1 più grande di tutti i tempi | La Torre Senna

In quella che viene considerata la “Dubai brasiliana” verrà costruito un grattacielo immenso di 500 metri dedicato a uno dei più grandi piloti di F1 di tutti i tempi. Sarà una struttura abitativa immensa.

Ci sono quei personaggi che lasciano un’impronta a questo mondo, il cui nome verrà ricordato per sempre. C’è chi è un prodigio nella scienza, chi nella ricerca, chi nello sport e così via. In merito a quest’ultimo poi si apre “un mondo”, in quanto ci sono diversi nomi inseriti negli annali che continuano a vivere ancora oggi, nonostante abbiano lasciato questo mondo diverso tempo fa.

Per quanto riguarda gli sport adrenalinici, che sia la Formula 1, il Motomondiale, il Rally e così via, di nomi ce ne sono molti. Come si fa a entrare nel gruppo d’élite degli sportivi da ricordare? Di parametri ce ne sono diversi, si passa dalla bravura, ai record spettacolari raggiunti e anche purtroppo a quelle morti improvvise sul campo che hanno lasciato l’amaro in bocca in tutti i fan.

Di nomi possiamo citarne parecchi per esempio Marco Simoncelli, Gilles Villeneuve, Attilio Bettega e purtroppo molti altri ancora. Sicuramente in merito alla F1 il nome di questo noto pilota è il primo che ci viene in mente, quando pensiamo a questa disciplina sportiva, ecco di chi stiamo parlando e cosa c’entra con lui questo imponente grattacielo.

Perché la scelta di questa forma

È stata approvata ufficialmente la costruzione di questo imponente e mastodontico grattacielo abitativo di 500 metri a Camboriú Resort, città del Sud del Brasile, in quella che viene chiamata la “Dubai brasiliana”, per l’alto numero di immobili presenti. Questo progetto dal costo di 500 milioni di euro, presenterà 228 unità, tra cui 18 palazzi, più di 200 appartamenti, gastronomia, intrattenimenti, spazi verdi e così via.

La forma, come potete vedere anche dalla foto in apertura punta verso l’alto ed è proprio il messaggio che c’è di fondo, così come ha fatto il noto pilota di F1. Ecco che cosa ha rivelato la nipote, nonché responsabile del progetto artistico: “un simbolo che ci ispira a cercare di superare i nostri limiti per esprimere ciò che è grande dentro di noi”.

Un tributo ad Ayrton Senna

È ufficiale, l’immenso grattacielo voluto anche dalla nipote del grande pilota di F1, Lalalli Senna si farà e tutti potranno vedere in questa struttura il temperamento e la forza d’animo del grande Ayrton Senna, il pilota brasiliano, tre volte campione del mondo di Formula 1 con la McLaren, considerato ancora oggi una delle figure più importanti di questo sport. Se lo chiamavano “Magic” ci sarà stato un motivo, no?

Per questo progetto monumentale sono arrivate anche le proteste degli specialisti ambientali, i quali temono che il grattacielo possa coprire il sole, danneggiando quindi la vegetazione circostante, in seguito dopo aver ricevuto i vari risultati e documentazione, il consiglio comunale ha approvato il progetto.