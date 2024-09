Fare il pieno ‘alla tedesca’, il metodo crucco per risparmiare 40 cent/litro funziona davvero

Con la benzina alle stelle, risparmiare un po’ fa sempre comodo, no? Anche in Germania cercano di cavarsela. L’ADAC, un po’ come il nostro ACI, ha svelato alcuni trucchi

L’inflazione alle stelle e i prezzi dei carburanti che schizzano hanno spinto molti italiani a cercare soluzioni alternative per risparmiare qualche euro alla pompa. Tra le tante leggende metropolitane che circolano in rete, una in particolare ha attirato l’attenzione degli automobilisti: fare il pieno “alla tedesca”. Ma di cosa si tratta esattamente e, soprattutto, funziona davvero?

L’aumento dei prezzi dei carburanti ha reso la ricerca di soluzioni per risparmiare una priorità per gli automobilisti. Anche in Germania, dove l’ADAC, l’Automobile Club tedesco, ha condiviso utili consigli per ridurre la spesa alla pompa. Il metodo tedesco per fare rifornimento, si basa su alcuni semplici accorgimenti che, secondo i suoi sostenitori, permetterebbero di risparmiare fino a 40 centesimi al litro.

Tra questi, risulta particolarmente efficace evitare i distributori autostradali, spesso caratterizzati da prezzi più elevati a causa della loro posizione strategica. In Germania, come in molti altri paesi, i prezzi dei carburanti possono variare notevolmente da un distributore all’altro e persino all’interno della stessa città.

Per l’ADAC, scegliere i distributori situati in zone urbane o lungo le strade principali, consente di ottenere risparmi significativi, anche fino a 50 centesimi al litro.

Consigli utili per risparmiare

Il metodo tedesco, seppur basato su principi logici, non è una formula magica che garantisce un risparmio automatico. Molti fattori influenzano il prezzo del carburante, come il costo del petrolio greggio, le tasse e la concorrenza tra i distributori. Combinando questa strategia con altre buone pratiche, è possibile ridurre notevolmente la spesa per il pieno. Seguire questi consigli può sicuramente aiutare a risparmiare qualche euro sul lungo termine.

Guidare in modo ecologico vuol dire evitare accelerazioni brusche, mantenere una velocità costante e anticipare le manovre. Questi semplici accorgimenti che possono far risparmiare carburante. Anche gli pneumatici sgonfi aumentano il consumo di carburante. Controllare regolarmente la pressione degli pneumatici consente una migliore tenuta di strada e un regime di consumo ottimale.

Un peso eccessivo penalizza i consumi. Evitare di caricare l’auto inutilmente alleggerisce il peso e consente una gestione migliore del serbatoio. Un consiglio sempre appropriato è quello di utilizzare il condizionatore con parsimonia. L’aria condizionata, infatti, è uno dei maggiori responsabili dell’aumento dei consumi. È importante sottolineare che i risultati possono variare a seconda della zona geografica, del tipo di veicolo e delle abitudini di guida.