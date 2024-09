Arriva l’hypermiling, la nuova tendenza estrema per risparmiare sul pieno di benzina

L’aumento dei prezzi della benzina ha spinto molti automobilisti a cercare soluzioni alternative per ridurre i costi alla pompa. Tra queste, sta emergendo una tendenza sempre più estrema: l’hypermiling

Per hypermiling si intende di un insieme di pratiche di guida e di manutenzione dell’auto volte a massimizzare il chilometraggio percorribile con un litro di carburante. Queste tecniche, spesso ai limiti dell’estremo, possono portare a risparmi significativi, ma richiedono anche una certa dose di pazienza e attenzione. Le tecniche di base dell’hypermiling sono state già delineate, ma esistono numerose altre strategie che gli appassionati mettono in atto per spingersi al limite.

Assicurarsi che l’auto sia sempre in perfette condizioni, pulita, con filtri e oli cambiati regolarmente è un primo passo per una strategia volta al risparmio. Una scelta strategica è anche quella di utilizzare app di navigazione per pianificare percorsi che evitino il traffico e le salite, optando per strade più pianeggianti.

Fondamentale poi è il controllo della velocità: Oltre a mantenere una velocità costante e moderata, alcuni praticanti utilizzano cruise control per evitare accelerazioni e decelerazioni improvvise.

Cambiare marcia il prima possibile è un altra pratica utile per risparmiare sul carburante e per mantenere il motore a bassi giri, anche se ciò significa viaggiare a velocità più basse.

Hypermiling estremo

L’hypermiling è una pratica affascinante per gli appassionati di auto e per coloro che cercano di ridurre i costi del carburante. Tuttavia, è fondamentale approcciarsi a questa pratica con cautela e consapevolezza dei rischi. Molti hypermilers sono spinti da un desiderio di superare i propri limiti e di confrontarsi con altri appassionati.

In campo aereodinamico, ad esempio, molti utilizzano deflettori e altri accessori può ridurre la resistenza all’aria e fare risparmiare benzina. Alcune auto di ultima generazione sono dotate addirittura di sistemi di aerodinamica attiva, che modificano automaticamente la forma della carrozzeria per ridurre la resistenza all’aria a seconda delle condizioni di guida. C’è però da dire che non tutti i componenti sono appropriati ed alcuni di questi, installati su diversi modelli, possono addirittura comprometterne l’idoneità della circolazione.

Alcuni praticanti di hypermiling poi, adottano comportamenti considerati sbagliati, come posizionarsi nella corsia di sorpasso per evitare di accelerare o anche gonfiare gli pneumatici al di sopra della pressione consigliata. Purtroppo in molti paesi non esistono leggi specifiche che regolano l’hypermiling. Tuttavia, le pratiche di guida pericolose o che mettono a rischio la sicurezza degli altri sono vietate dal codice della strada.