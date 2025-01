Nastro isolante al peperoncino: il trucco di Honda per porre fine a uno dei suoi peggiori problemi di affidabilità | Ha funzionato davvero

Honda usa il peperoncino per difendere le sue auto dai ratti - pexels - F1World.it

Idea geniale o solo una trovata? Honda presenta il nastro isolante al peperoncino, per prevenire uno dei peggiori problemi di affidabilità.

Quando ci si imbatte in certe stravaganze è sempre sottile la linea di demarcazione tra l’idea geniale e una semplice trovata. Nel corso del nuovo millennio i progettisti di automobili di tutto il mondo hanno sempre dato sfoggio della propria inventiva, anche se non tutte le loro idee hanno superato lo sbarramento del dipartimento di ingegneria.

Per questo ha destato particolare curiosità l’ultimo ritrovato di Honda, per qualcuno addirittura un’idea geniale da titolo di accessorio più indispensabile della storia, anche se per qualcun altro è una semplice trovata fine a se stessa. Di che si tratta?

Apparentemente di un nastro isolante al peperoncino, un nastro adesivo ad hoc ideato da Honda per porre fine a uno dei suoi peggiori problemi di affidabilità della auto, grazie semplicemente all’utilizzo di quella bacca ottenuta da alcune varietà piccanti del genere di piante Capsicum, utilizzata principalmente come condimento. Possibile?

La Honda è sempre stata un produttore molto creativo, questo va detto ricordando il robot umanoide Asimo o l’elegante aereo privato HondaJet. Tuttavia, in molti si sono sorpresi per questo nastro al peperoncino che vale la pena ricordare può essere ordinato per meno di 50 dollari, poco più di 40 euro al cambio. Ma perché il peperoncino?

Honda Rodent Tape

Dal nome si può intuire qualcosa. Più di qualcosa. “Honda Rodent Tape”, il nastro isolante creato per impedire ad animali come ratti e topi di masticare i cavi elettrici dell’auto. Per questo il semplice utensile è stato trattato con la capsaicina, è uno dei componenti attivi del peperoncino che genera il piccante.

Può sembrare strano, ma è un problema molto più comune di quello che si può pensare, soprattutto per quelle auto che trascorrono molto tempo ferme nello stesso posto, in quelle città, magari, dove il problema rifiuti è diventato di difficile gestione.

Nastro isolante al peperoncino, c’è chi lo ha provato

Secondo Honda questo nastro adesivo ha lo stesso sapore di un determinato peperoncini proveniente da cinque ingredienti diversi, fortissimo. Tante parole, ma c’è chi l’ha provato per davvero, condividendo la sua esperienza sui social.

Lo YouTuber Zack Nelson ha acquistato un rotolo di nastro isolante al peperoncino per ciò che ha definitivo un “esperimento empirico”. Ed è qui che si torna al dubbio amletico: idea geniale o solo una trovata mal riuscita? Stando all’esperienza di Zack Nelson, la seconda: il nastro non ha un gran sapore e non è nemmeno così piccante, assicura lo YouTuber “Dubito seriamente della sua capacità di scoraggiare eventuali roditori”.