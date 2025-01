Honda sforna il clone del Land Cruiser: è una bestia da 286 cv con motore V6 | E costa la metà

Honda Passport é il nuovo “Land Cruiser”: un’alternativa interessante e conveniente per chi cerca l’avventura

Il mercato dei SUV di grandi dimensioni, un tempo dominato da pochi colossi, si sta facendo sempre più competitivo. L’ultima novità a far parlare di sé è la Honda Passport, un modello che promette di scuotere le fondamenta di un segmento tradizionalmente occupato da nomi come Toyota Land Cruiser. Con un motore V6 da 286 CV e un prezzo decisamente più accessibile, la Passport si presenta come un’alternativa intrigante per chi cerca un mix di potenza, capacità off-road e comfort. La Honda Passport è un SUV che sorprende per le sue capacità e la sua versatilità. È un’auto che sa coniugare le esigenze di chi cerca un veicolo per l’uso quotidiano con quelle di chi desidera avventurarsi fuori dai sentieri battuti. Il suo rapporto qualità/prezzo la rende un’offerta estremamente interessante, destinata a conquistare un pubblico sempre più ampio.

Capacità off-road senza compromessi

Sotto il cofano della Passport pulsa un cuore pulsante: un V6 aspirato da 3.5 litri che eroga 285 CV e una coppia generosa. Una scelta coraggiosa in un’epoca dominata dal downsizing, che premia la guidabilità e l’immediatezza di risposta. Questo propulsore, abbinato a un cambio automatico a 10 rapporti e alla trazione integrale i-VTM4, garantisce prestazioni brillanti sia su strada che fuori dai sentieri battuti. La Passport infatti, non è solo un SUV potente. È stata progettata per affrontare anche i terreni più impegnativi, grazie a un assetto rialzato, angoli di attacco e uscita generosi e una serie di tecnologie dedicate all’off-road. La versione TrailSport, in particolare, è equipaggiata con sospensioni specifiche, pneumatici all-terrain e protezioni sotto scocca, rendendola una vera e propria bestia da fuoristrada.

Il confronto con il Land Cruiser

Ma come si posiziona la Passport rispetto al mitico Land Cruiser? Il modello giapponese è indubbiamente un punto di riferimento nel segmento, con una reputazione leggendaria per affidabilità e capacità off-road. Tuttavia, la Passport offre un rapporto qualità/prezzo decisamente più interessante, senza rinunciare a prestazioni e comfort. Inoltre, il design più moderno e l’abitacolo più tecnologico potrebbero attrarre un pubblico più giovane. L’abitacolo della Passport è spazioso e ben rifinito, con un design moderno e una ricca dotazione tecnologica. Il sistema di infotainment, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, offre un’interfaccia intuitiva e una connettività completa. Non mancano i sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione, per garantire la massima sicurezza a bordo.