“Se non ha l’NCC devo farle la multa”, le nuove regole del Cds ti distruggono: adesso paghi anche 3.000€ senza il contratto firmato.

Il nuovo Cds continua a creare polemiche e regole ferree da rispettare. Cosa rischia chi non ha l’NCC: arrivi a pagare anche 3.000€.

Sono passati quasi due mesi dall’entrata in vigore (14 dicembre) del corposo aggiornamento del Codice della Strada made in Salvini, ma non si sono affatto sopite le aspre critiche nei confronti di quell’upgrade, il cui eco potrebbe arrivare direttamente in Cassazione.

Una sentenza della corte di Cassazione depositata lo scorso 17 gennaio metterebbe addirittura in discussione l’impianto giuridico della nuova norma riguardante il presunto reato di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

È la storia ironicamente esplosa sui social dopo l’ormai iconica frase del Ministro dei Trasporti che ha scatenato critiche ed ironie, dentro quel “lucido sì, lucido no” io ti fermo. Quel test che genera una sanzione amministrativa pesantissima senza la necessità di verificare se sia effettivamente incapace di guidare è oggetto di acceso dibattito.

Ebbene, la sentenza della Cassazione potrebbe avere un effetto dirompente sulle nuove norme, richiamando la necessità di metodologie più precise e affidabili, come l’esame del sangue come il metodo principale per stabilire se una persona stia guidando sotto l’effetto di droghe, ma soprattutto se davvero mette a repentaglio la sicurezza stradale.

Salvini e le nuove regole del Cds

Il vice presidente del Consiglio, da parte sua, non ne vuole sentire di modificare questo aggiornamento, piuttosto rivendica che, grazie alle nuove regole del Cds, c’è un netto miglioramento delle norme stradali: 508 incidenti e 43 morti in meno registrati da polizia e carabinieri. Tant’è.

In questo contesto ci sono altri numeri che aprono a nuove strade per aggirare quel “lucido sì lucido no” di ormai salviniana memorie: in questi primi mesi del 2025, infatti, sempre più persone preferiscono affidarsi ai servizi NCC.

Una nuova organizzazione di vita

Per togliersi il problema di stare lì a quantificare il bicchiere di vino o di birra che si beve, ecco la soluzione trovata attraverso l’utilizzo del noleggio con conducente. Sono altri a guidare per noi, questo il succo. Sempre più giovani condividono l’esperienza dell’NCC 0per contenere i costi e ridurre i pericoli.

In Friuli-Venezia Giulia, tanto per fare un esempio, la domanda è aumentata tra il 20 e il 25%. Un’alternativa sicura sia per i clienti, senza sbatti né pericolo di dover pagare fino a tremila euro di multa, senza contare la sospensione della patente o i punti tolti. “I giovani sono già più mentalizzati – dice Luigi De Fenza, referente regionale dell’Anitrav – tra gli over 55 notiamo una maggiore resistenza”.