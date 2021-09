Motorsport al femminile: ecco chi è Alice Powell

Alice Powell: un esempio di tenacia e di grande talento, ma soprattutto una delle maggiori rappresentanti del motorsport al femminile

Nata a Oxford nel 1993, Alice Powell è una figura di spicco del motorsport, ed attualmente è pilota nella WSeries. Ma facciamo un passo indietro, ripercorrendo la sua carriera. Il suo debutto risale all’ormai lontano 2009, quando a soli sedici anni ha esordito all’interno del Michelin Formula Renault UK Championship. L’anno successivo, è diventata la prima donna a vincere un campionato di Formula Renault. Due anni dopo, è stata la prima donna ad ottenere dei punti in GP3 Series. Ma le sue esperienze in pista non sono finite qui.

Nel 2013 la Powell partecipa alla Motorsport Vision Formula Three Cup, nella quale conclude al secondo posto in campionato. Tra il 2015 ed il 2016, prende parte alla MRF Challenge, concludendo tutte le quattro gare nella top ten. La mancanza di fondi, tuttavia, l’ha costretta tra il 2016 e il 2018 a prendersi una pausa dal motorsport. Il 2019, invece, è l’anno di debutto nella WSeries. Durante quella stagione, la Powell ha vinto la gara di fine stagione a Brands Hatch. Con questa vittoria e tre podi ha concluso il campionato con una brillante terza posizione.

Il 2020 è stato un anno di transizione. Tuttavia, Alice ha preso parte al Rookie Test di Formula E all’inizio dell’anno trascorrendo il resto della stagione gareggiando nel Jaguar I-Pace eTrophy. Ha allenato, inoltre, diversi giovani piloti e ha anche lavorato per F1 TV, commentando diversi eventi motoristici.

ALICE POWELL OGGI

La britannica Powell è tornata a far parte della WSeries in questa stagione 2021 gareggiando con la neonata squadra Racing X. In occasione della prima gara della stagione al Red Bull Ring, Alice ha conquistato la sua prima pole position, ha segnato il giro più veloce e ha dominato letteralmente ad ogni giro, vincendo la gara.

Complessivamente, con, al momento, 109 punti, quattro podi su sei gare disputate e tre vittorie, Alice Powell è la prima in campionato WSeries, al pari della collega britannica Jamie Chadwick. E non sembra voler rinunciare a questo titolo. Insomma, come riassumere Alice Powell? Una vita passata nel motorsport, respirando l’atmosfera delle gare, una donna che ama la velocità ed il suo lavoro. Un esempio di tenacia e di determinazione che riflette la varietà del mondo delle quattro ruote.