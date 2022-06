Montoya: “Red Bull? Vittorie regalate da Ferrari”

Red Bull e Ferrari, si sono contese e hanno ottenuto le vittorie in questo inizio di stagione: gli austriaci 7 contro le 2 della Rossa

Red Bull e Ferrari, sono le protagoniste di questo mondiale di Formula 1. In questi primi nove gran premi disputati, entrambe si sono ripartite le vittorie, anche se al momento è il team austriaco ad avere la meglio, avendo ottenuto 7 trionfi. Ma, da non sottovalutare la Ferrari, che ha dimostrato di avere una monoposto competitiva e molto veloce, malgrado il momento no, di questi ultimi gran premi.

Fin dall’inizio dell’anno, Ferrari ha portato in pista una vettura molto competitiva, ma l’affidabilità si è dimostrata un suo tallone d’Achille, privandole di almeno due vittorie. Juan Pablo Montoya, crede che quanto fatto dagli uomini di Maranello, non è quello giusto, e punta il dito contro di loro, per aver regalato più di una vittoria ai suoi rivali.

“Come team, non stanno facendo bene quanto dovrebbero,” ha affermato il colombiano a VegasInsider.

“Si può dire che la metà delle vittorie di Red Bull, siano state regalate da Ferrari, e non vinte da Red Bull. Red Bull ha vinto alcune gare per prestazioni, ma guardando bene dici: Come? Per davvero?,” ha aggiunto.

The first time the #RB18 took to the track 📍 Silverstone 🇬🇧 pic.twitter.com/kpC50NeTzs — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) June 27, 2022

L’ex pilota: “A Maranello hanno paura…”

Montoya assicura che a Maranello, hanno molta paura di fallire e perdere la vittoria, e ciò aumenta la pressione nel team: “Ferrari ha una vettura veloce e hanno paura di mandare tutto all’aria. Tutti in Ferrari, sono in acqua calda e nessuno vuole sbagliare ed essere colpevole. Ma poi, tutti iniziano a essere sotto pressione”.

“Quando inizi a mandare tutto all’aria, a commettere errori, arriva la pressione per tutti, meccanici inclusi. Si stanno sforzando tanto, per essere più veloci. È come se stessero togliendo completamente il dado, e quindi è come per dire ‘ci risiamo’”, ha così sottolineato in conclusione dell’intervista.