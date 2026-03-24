Montoya: “Hamilton potrà infastidire Leclerc”

Montoya: “Hamilton ora può disturbare Leclerc”

Juan Pablo Montoya, ex pilota di Formula 1, dichiara che per questa stagione Lewis Hamilton avrà modo di infastidire Charles Leclerc, suo compagno di squadra. Infatti, il sette volte campione del mondo ha iniziato con un piede decisamente diverso questa nuova stagione rispetto alla scorsa. Il 2025 è stato un anno sicuramente da dimenticare per Hamilton, il più difficile e deludente della sua carriera, senza podi né vittorie (solo una vittoria nella Sprint della Cina).

Ora però, con una nuova era di Formula 1, Hamilton sembra rinato, con una vettura certamente più indirizzata al suo stile di guida. Il pilota britannico ha più volte dichiarato come si senta meglio con la SF-26 rispetto a quella dell’anno precedente. I risultati di questo cambiamento si sono visti già nelle prime gare. Questo potrebbe mettere in difficoltà il compagno di squadra, che fino ad ora ha sempre ottenuto esiti migliori.

Per il momento, la Ferrari ha dimostrato di essere la seconda forza in pista dopo la Mercedes, permettendo ad Hamilton di finire quarto nella gara inaugurale della stagione in Australia, solo una posizione dietro a Leclerc. Il britannico ha poi ribaltato la situazione sul monegasco in Cina, riuscendo a realizzare il suo primo podio con la Rossa. Un successo che ha impiegato ben 26 gare prima di arrivare.

Montoya: “Ora Lewis ha più sostegno”

Lewis Hamilton si presenta questo weekend al Gran Premio del Giappone con un solo punto di distacco dal compagno di squadra, attualmente terzo, nella classifica mondiale. Il pilota di Stevenage ha il totale supporto di Juan Pablo Montoya, ex pilota Williams degli anni 2000. Il colombiano percepisce un Hamilton diverso al volante quest’anno, grazie anche ai cambiamenti apportati alla vettura e all’interno del suo team.

“Ha fame, si sente più a suo agio in macchina”, ha esordito Montoya ai microfoni di RacingNews365. “Penso che il suo team sia migliore rispetto allo scorso anno. Credo anche che quest’anno abbia molto più sostegno intorno a sé. Questo fa una grande differenza”. Ha poi proseguito: “Questo gli porterà grandi vantaggi. Se inizierà a battere Charles, la cosa lo influenzerà parecchio, in modo positivo”.

Sebbene la stagione sia ancora agli inizi e la corsa allo sviluppo sia nel pieno del suo svolgimento, Montoya ritiene che la Mercedes continuerà a essere competitiva nel corso del campionato e a tenere a bada qualsiasi attacco da parte della Ferrari. Al colombiano viene posta la domanda su un possibile avvicinamento della Ferrari alla Mercedes, in termini di prestazioni, e ha risposto: “No, penso che la Mercedes abbia più carte in regola”.