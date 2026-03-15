Dichiarazioni Formula 1 Gran Premio Cina Primo piano GP Cina 2026, Hamilton: “È stata una gara incredibile” 15 Marzo 2026 Aurora La Rocca Credits: f1.com GP Cina 2026, Hamilton torna sul podio con la Ferrari Il GP Cina 2026 di Hamilton si chiude con il primo podio stagionale per il britannico della Ferrari. A Shanghai il sette volte campione del mondo ha conquistato il terzo posto alle spalle della doppietta Mercedes con Andrea Kimi Antonelli e George Russell. Protagonista di una gara combattuta fino alla fine con il compagno di squadra Charles Leclerc, Hamilton ha commentato la sua prestazione nella conferenza stampa post gara. Hamilton: “Una delle gare più divertenti” Lewis Hamilton ha commentato con soddisfazione il podio conquistato a Shanghai, sottolineando quanto la gara sia stata intensa. “Sono davvero contento. Siamo partiti benissimo e ho provato a tenere le Mercedes dietro. È stata una delle gare più divertenti che abbia vissuto da tanto tempo, se non la più divertente”. GP Cina 2026: Hamilton e Leclerc, duello spettacolare a Shanghai Nel finale di gara il britannico è stato protagonista di una battaglia intensa con il compagno di squadra Charles Leclerc. “La battaglia con Charles alla fine è stata fantastica. Ho provato a lottare in modo aggressivo ma corretto ed è stato molto divertente”. Hamilton ha anche commentato un leggero contatto tra le due Ferrari. “A un certo punto ci siamo toccati, ma è stato un contatto leggero. Questa è la natura delle corse: bisogna correre e lottare”. Hamilton: “Mercedes fortissima, ma Ferrari ha una grande piattaforma” Hamilton ha riconosciuto la superiorità mostrata dalle vetture della Mercedes nel GP Cina 2026, pur evidenziando i progressi fatti dal team di Maranello. “Congratulazioni a Kimi che ha vinto, sono felicissimo per lui. La Mercedes è fortissima e abbiamo ancora lavoro da fare per raggiungerli”. Hamilton ha poi voluto ringraziare il team per il podio. “Un enorme grazie a tutti in Ferrari e a Maranello per averci riportato in questa posizione. Abbiamo una grande piattaforma su cui costruire e dobbiamo continuare a spingere”. Hamilton: “Mai visto così tanta gente a Shanghai” Infine Hamilton ha voluto dedicare un pensiero speciale al pubblico presente a Shanghai, visibilmente entusiasta. “Non avevo mai visto così tanta gente qui a Shanghai. L’energia dei tifosi è stata incredibile, ogni curva era accompagnata da applausi e incitamenti. Sentire il pubblico così vicino, così coinvolto, ha reso la gara ancora più emozionante. Grazie davvero a tutti, è stato un momento che non dimenticherò facilmente”. Tags: 2026, GP Cina, Lewis Hamilton, Scuderia Ferrari, Shanghai Continue Reading Previous GP Cina: la sintesi di gara