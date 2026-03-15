GP Cina 2026, Hamilton: “È stata una gara incredibile”

GP Cina 2026, Hamilton torna sul podio con la Ferrari

Il GP Cina 2026 di Hamilton si chiude con il primo podio stagionale per il britannico della Ferrari. A Shanghai il sette volte campione del mondo ha conquistato il terzo posto alle spalle della doppietta Mercedes con Andrea Kimi Antonelli e George Russell. Protagonista di una gara combattuta fino alla fine con il compagno di squadra Charles Leclerc, Hamilton ha commentato la sua prestazione nella conferenza stampa post gara.

Hamilton: “Una delle gare più divertenti”

Lewis Hamilton ha commentato con soddisfazione il podio conquistato a Shanghai, sottolineando quanto la gara sia stata intensa.

“Sono davvero contento. Siamo partiti benissimo e ho provato a tenere le Mercedes dietro. È stata una delle gare più divertenti che abbia vissuto da tanto tempo, se non la più divertente”.

GP Cina 2026: Hamilton e Leclerc, duello spettacolare a Shanghai

Nel finale di gara il britannico è stato protagonista di una battaglia intensa con il compagno di squadra Charles Leclerc. “La battaglia con Charles alla fine è stata fantastica. Ho provato a lottare in modo aggressivo ma corretto ed è stato molto divertente”.

Hamilton ha anche commentato un leggero contatto tra le due Ferrari. “A un certo punto ci siamo toccati, ma è stato un contatto leggero. Questa è la natura delle corse: bisogna correre e lottare”.

Hamilton: “Mercedes fortissima, ma Ferrari ha una grande piattaforma”

Hamilton ha riconosciuto la superiorità mostrata dalle vetture della Mercedes nel GP Cina 2026, pur evidenziando i progressi fatti dal team di Maranello. “Congratulazioni a Kimi che ha vinto, sono felicissimo per lui. La Mercedes è fortissima e abbiamo ancora lavoro da fare per raggiungerli”.

Hamilton ha poi voluto ringraziare il team per il podio. “Un enorme grazie a tutti in Ferrari e a Maranello per averci riportato in questa posizione. Abbiamo una grande piattaforma su cui costruire e dobbiamo continuare a spingere”.

Hamilton: “Mai visto così tanta gente a Shanghai”

Infine Hamilton ha voluto dedicare un pensiero speciale al pubblico presente a Shanghai, visibilmente entusiasta. “Non avevo mai visto così tanta gente qui a Shanghai. L’energia dei tifosi è stata incredibile, ogni curva era accompagnata da applausi e incitamenti. Sentire il pubblico così vicino, così coinvolto, ha reso la gara ancora più emozionante. Grazie davvero a tutti, è stato un momento che non dimenticherò facilmente”.