Haas scatena Godzilla: presentata la livrea speciale

Haas presenta la livrea speciale per Suzuka a tema Godzilla

La Formula 1 si prepara a uno degli incroci più sorprendenti tra sport e intrattenimento degli ultimi anni: il team Haas ha svelato una nuova livrea a tema Godzilla per il Gran Premio del Giappone 2026, frutto di una collaborazione ufficiale con Toho, la storica casa cinematografica giapponese creatrice del celebre “Re dei Mostri”.

Una livrea spettacolare per Suzuka

La monoposto VF-26 mantiene i colori base del team ovvero rosso, nero e bianco ma introduce un elemento iconico. Godzilla troneggia sulla carrozzeria, in particolare sull’engine cover, trasformando la vettura in un vero simbolo visivo tra motorsport e cinema.

La presentazione ufficiale è avvenuta a Tokyo il 24 marzo, pochi giorni prima del weekend di gara a Suzuka, segnando uno dei lanci più scenografici della stagione.

Ma non si tratta di un’iniziativa isolata: la livrea tornerà anche più avanti nella stagione, in occasione del Gran Premio degli Stati Uniti, segno di una strategia più ampia e continuativa.

La partnership con Toho: molto più di una semplice sponsorizzazione

Alla base del progetto c’è una collaborazione diretta con Toho Co., Ltd., lo studio giapponese che da oltre 70 anni sviluppa e produce i film di Godzilla.

Si tratta di un accordo storico per Haas: è infatti la prima volta che il team entra in partnership con un franchise di intrattenimento, segnando un passo importante verso nuove forme di marketing e coinvolgimento del pubblico.

L’intesa non si limita alla livrea: include merchandising dedicato, contenuti digitali esclusivi e iniziative durante i weekend di gara, con l’obiettivo di unire due fanbase globali – quella della Formula 1 e quella della cultura pop giapponese.

Perché proprio Godzilla?

La scelta di Godzilla non è casuale, ma risponde a diverse logiche strategiche e simboliche.

Il debutto avviene a Suzuka, uno dei circuiti più iconici del calendario, e Godzilla rappresenta il simbolo culturale giapponese più riconoscibile a livello globale. La collaborazione rafforza quindi il legame tra evento, territorio e immagine del team.

Valori condivisi: potenza e resilienza

Secondo i protagonisti dell’accordo, Godzilla incarna forza, resistenza e capacità di superare le difficoltà—valori che Haas vuole associare al proprio percorso in Formula 1.

Non è un caso che il team stia vivendo un buon inizio di stagione, con prestazioni solide che lo hanno portato nelle prime posizioni del mondiale costruttori.

Promozione cinematografica globale

La collaborazione è anche legata all’uscita internazionale del film Godzilla Minus Zero, prevista negli Stati Uniti a novembre. Non solo. La serie americana Monarch (ambientata nell’universo di Godzilla), ora alla sua seconda stagione, porta anche sul piccolo schermo il leggendario lucertolone, estendendo la collaborazione tra Hollywood e la Toho. La presenza in Formula 1, uno sport globale, rappresenta una piattaforma perfetta per amplificare la visibilità del franchise.

Espansione del pubblico

Haas punta chiaramente a raggiungere nuovi segmenti di pubblico: non solo appassionati di motorsport, ma anche fan di cinema, anime e cultura pop. È una strategia sempre più diffusa in F1, dove il branding sta diventando centrale quanto la performance in pista.

Un segnale della nuova Formula 1

La livrea Godzilla della Haas non è solo un’operazione estetica: è il simbolo di una Formula 1 che cambia, sempre più aperta a contaminazioni con altri mondi dell’intrattenimento.

Tra collaborazioni, storytelling e marketing globale, i team cercano nuovi modi per distinguersi e attrarre pubblico. In questo contesto, vedere Godzilla “correre” su una monoposto non è solo una trovata spettacolare, ma un esempio concreto di come lo sport stia evolvendo.

E a Suzuka, per una volta, non saranno solo i motori a ruggire!