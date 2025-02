Kimi: solo uno “scaldaposto” per Max?

La pressione non è solo su Kimi Antonelli in vista della sua gara d’esordio ma cosa centra Max?

La domanda più pertinente è: avrà pazienza con l’adolescente italiano o starà “aspettando che Super Max si liberi” dalla Red Bull?

Sebbene il direttore del team Mercedes Toto Wolff abbia trascorso la maggior parte dei sette mesi scorsi a corteggiare pubblicamente Max Verstappen, la Mercedes ha annunciato al Gran Premio d’Italia che Antonelli avrebbe sostituito Lewis Hamilton per il campionato 2025.

Il diciottenne italiano sarà il compagno di George Russell in un accordo che, a quanto si dice, durerà un anno, con possibilità di proroga.

È motivo di festa per Turrini, che ritiene che sia passata “una vita” dall’ultima volta che l’Italia ha avuto un potenziale vincitore di una gara in griglia. “Mettiamola così” ha scritto Turrini sul suo blog . “Dai tempi di [Giancarlo] Fisichella in Renault con Alonso, qualcosa come vent’anni fa, un pilota italiano non è mai salito nell’abitacolo di una vettura potenzialmente vincente. È passata una vita. Ecco perché il neo maggiorenne Kimi Antonelli, emiliano doc, in griglia a bordo di una Mercedes è più di una notizia. È un evento”.

“Nel 2024 la Mercedes ha vinto quattro gare. A parte il prestigio storico, sulla carta non ha senso escluderla del tutto dalla previsione del campionato del mondo. E quindi la pressione sul ragazzo italiano è accentuata.”

Ma non è solo Antonelli ad essere sotto pressione: l’italiano ha detto che verranno poste domande anche a Toto Wolff.

L’austriaco ha rivelato durante la conferma di Antonelli di aver “preso la decisione cinque minuti” dopo che Hamilton gli aveva comunicato che sarebbe partito per la Ferrari. Wolff ha continuato dicendo: “Ovviamente, stavamo discutendo di altre opzioni, e non abbiamo scartato l’idea di Max guardando a cosa è successo alla Red Bull. Ma, istintivamente, questa è la formazione con questi due [Antonelli e George Russell] che ho sempre desiderato“.

Se Wolff manterrà fede all’italiano dopo quella che potrebbe essere una stagione di apprendimento e gli errori che ne conseguono, è solo una delle domande a cui Turrini vuole sapere la risposta.

“Ora, non ho gli strumenti per giudicare Antonelli”

Ha saltato la Formula 3. Ha un’esperienza limitata in Formula 2. D’altro canto, ho raccolto opinioni molto incoraggianti su di lui da autorevoli addetti ai lavori”.

“A questo punto, forse, la domanda va corretta. Mercedes darà tempo ad Antonelli di imparare anche se commette degli errori?”

“Perché Verstappen è diventato Verstappen potendo contare sulla pazienza dell’intera Red Bull. C’era una logica dietro ed è stato ampiamente ricompensato.

Toto Wolff avrà la stessa pazienza con Kimi o sta solo aspettando che Super Max si liberi?”