Monoposto Ferrari 2024, le prime impressioni di Sainz

Il lavoro al simulatore è già iniziato: a Maranello si cerca il modo per avvicinarsi alle prestazioni della Red Bull

Dopo aver perso il secondo posto nella classifica Costruttori per una manciata di punti, la Scuderia Ferrari avrà molto su cui lavorare prima dell’inizio della stagione 2024. La monoposto di quest’anno, nonostante abbia mostrato ottime prestazioni in qualifica (sono sette le pole totali ottenute dai piloti Ferrari), mancava di ritmo sul passo gara. Inoltre, soffriva di un retrotreno instabile, il che ha costretto il team a prediligere un assetto sottosterzante.

Per provare ad avvicinarsi alle prestazioni della Red Bull, la sostituta della SF-23 dovrà sacrificare alcuni dei punti di forza della sua progenitrice. Tra cui le prestazioni nelle curve strette e la capacità di utilizzare i cordoli come risorse principali. I piloti già stanno lavorando sulla nuova monoposto al simulatore, ma poche sono le certezze di Carlos Sainz. “Penso che dovremo aspettare fino ai test, è davvero difficile saperlo al momento.” afferma riguardo alle prestazioni della Ferrari 2024.

“La vettura al simulatore si comporta sicuramente in modo diverso. Ma penso che fino a quando non metteremo nella macchina 100 chili di carburante da gara e non useremo le gomme, sarà impossibile capire come la monoposto tratterà effettivamente gli pneumatici e come sarà influenzato il nostro ritmo di gara. Questo lo sapremo solo dai test in Bahrain, quando la metteremo in pista. Nel frattempo, possiamo solo concentrarci sull’aggiunta di prestazioni alla vettura nella galleria del vento e cercare di migliorarla“.

SAINZ, MONOPOSTO FERRARI 2024: QUAL E’ IL PUNTO DEBOLE

L’aspetto davvero fondamentale su cui i meccanici dovranno concentrarsi sarà la costanza delle prestazioni della monoposto. La SF-23 ha mostrato di prediligere un certo tipo di circuiti, mentre in altri aveva difficoltà a trovare ritmo. L’obiettivo per il prossimo anno sarà quello di equiparare le prestazioni nei diversi tipi di curve e circuiti. “L’abbiamo capito e ora lo portiamo in pista, cercando di massimizzarlo ogni fine settimana.” ha affermato Sainz, parlando della monoposto Ferrari 2024.

“Penso che stiamo facendo un lavoro migliore sotto questo aspetto. E’ quasi incredibile che possano verificarsi tali oscillazioni delle prestazioni. Ma è la Formula 1 di oggi. Ora dobbiamo concentrarci per essere sicuri di capire perché la vettura è forte in alcuni circuiti e così debole in altri.” ha dichiarato per concludere.