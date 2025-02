Monopattini, adesso rischi l’arresto fino a 2 anni: queste regole non le puoi ignorare più | Stanno fermando tutti

Monopattini nel mirino: nuove regole e rischi concreti. Ma quali sono esattamente gli obblighi per i conducenti di monopattini?

L’era spensierata dei monopattini sembra essere giunta al termine. Le nuove disposizioni del Codice della Strada hanno introdotto norme più stringenti per chi utilizza questi mezzi di trasporto, imponendo obblighi fino a poco tempo fa impensabili.

Le forze dell’ordine stanno intensificando i controlli, fermando i conducenti di monopattini per verificare il rispetto delle nuove norme.

Chi viene trovato in violazione rischia multe salate e il sequestro del mezzo. L’obiettivo è garantire la sicurezza stradale e tutelare tutti gli utenti della strada, sia i conducenti di monopattini che pedoni e automobilisti.

Negli ultimi anni, infatti, sono aumentati gli incidenti causati da un uso imprudente di questi mezzi.

Gli obblighi per i conducenti di monopattini

Nella caotica vita cittadina lo spostamento agile offerto dai monopattini rappresenta spesso una delle soluzioni intelligenti e sostenibili dal punto di vista logistico e ambientale. Per un uso sicuro dei monopattini é fondamentale conoscere nel dettaglio le nuove regole e gli obblighi previsti dalla legge specialmente per chi lo utilizza privatamente. Indossare il casco è diventato obbligatorio per tutti i conducenti, indipendentemente dall’età.

Ogni monopattino deve essere dotato di targa e assicurazione RCA, come per qualsiasi altro veicolo a motore. Inoltre, sono stati introdotti limiti di velocità specifici a seconda del luogo in cui si circola: zone 30, strade urbane, piste ciclabili, ecc. Per i monopattini é fatto divieto di circolare sui marciapiedi, nelle aree pedonali e in alcune zone specifiche indicate dal comune. Secondo le ordinanze comunali, i monopattini devono essere parcheggiati in aree apposite e non possono ostruire il passaggio.

Cosa rischia chi non rispetta le regole?

Le nuove regole sui monopattini elettrici rappresentano un passo avanti verso una mobilità urbana più sicura e sostenibile. È importante che tutti i conducenti di monopattini siano consapevoli delle nuove norme e le rispettino, contribuendo così a creare un ambiente urbano più ordinato e vivibile.

Per prima cosa bisogna verificare la conformità del mezzo. Assicurarsi cioè che il monopattino sia dotato di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dalla legge. Le violazioni delle nuove norme comportano sanzioni pecuniarie elevate e, nei casi più gravi, anche il rischio di arresto. In particolare, la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti può comportare l’arresto fino a 2 anni e la sospensione della patente (nel caso in cui il conducente ne sia già titolare).